Ekonomi

Brüksel Otomobil Fuarı 102. yılında kapılarını açtı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, 102'nci yılı kutlanan Brüksel Otomobil Fuarı ziyarete açıldı.

Ata Ufuk Şeker  | 09.01.2026 - Güncelleme : 09.01.2026
Brüksel Otomobil Fuarı 102. yılında kapılarını açtı Fotoğraf: Ata Ufuk Şeker/AA

Brüksel

Belçika Otomobil Federasyonu (FEBIAC) tarafından Brüksel Expo Center'da düzenlenen fuar ziyaretçileri ağırlamaya başladı.

Dünyanın önde gelen motorlu taşıt üreticilerini bir araya getiren fuar bu yıl 102'nci yaşına girdi.

Yaklaşık 60 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuarda yüzlerce farklı araç yer alıyor. Fuarda, son model otomobil, SUV, kamyonet, hafif ticari araç ve motosikletler görücüye çıktı.

Özellikle elektrikli otomobillere geniş yer verilen fuarda, Volkswagen, Peugeot, Citroen, Fiat, Opel, Alfa Romeo, DS, Renault, Dacia, Honda, Subaru, Toyota, Mazda, Hyundai, BYD, Lotus, Zeekr, Xpeng, MG, Jeep, Kia, Ford, Nissan ile birlikte, Mercedes, BMW, Audi, Tesla, Lexus, Porche, Maserati ve Lamborghini gibi çok sayıda lüks otomobil de beğeniye sunuldu.

Fuarda bir kısmı ilk kez sergilenen yüzlerce farklı model araç hakkında geniş bilgilendirmelerle birlikte araçların satışları da gerçekleştiriliyor.

Fuarda, çeşitli motosikletler ile bazı otomobil modellerinin sürüşlerinin denenebildiği simülasyon alanları da yer alıyor.

Bu yıl 300 bin ziyaretçinin beklendiği, 67 otomobil ve ticari araç üreticisinin katıldığı fuar 18 Ocak'ta sona erecek.

