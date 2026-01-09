İran'ın başkenti Tahran’da halka “dışarı çıkmayın” uyarısı yapıldı
İran’da Tahran Savcısı Ali Salihi, vatandaşları dışarı çıkmaması konusunda uyardı.
İstanbul
İran devlet televizyonuna göre Tahran Savcısı Ali Salihi, özellikle başkentte sokakların güvensiz olduğuna vurgu yaparak "Düşmanın paralı unsurları, gösterilere katılanları öldürüyor. Dışarı çıkmayın.” dedi.
- İran lideri Hamaney, bazı grupların Trump'ı memnun etmek için kamu mallarını tahrip ettiğini söyledi
- İran’da gösterilerin şiddetlenmesiyle internet kesilirken dünkü olaylarda can kayıplarının yaşandığı bildirildi
- Trump, İran'daki gösterilerde insanların öldürülmesi halinde ülkeyi "çok sert vurmakla" tehdit etti
- İran'da gösteriler 12. gününde çeşitli kentlerde devam ediyor
Gösterilere katılan herkesle mücadele edileceğini söyleyen Salihi, soğuk silah (kesici, delici alet) taşıyanların da tıpkı ateşli silah taşıyanlar gibi muamele göreceğini belirtti.
Salihi, şu ifadeleri kullandı:
"Silahlı unsurlara hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz. Muharebe suçu ile yargılanacaklar. Vatandaşlarımızın güvenliği kırmızı çizgimizdir. Teröristlere karşı mücadelemiz caydırıcı olacak."
Salihi ayrıca, dün gece Tahran’da yaşanan olayların da büyük tahribata yol açtığını kaydetti.
Öte yandan Tahran'daki tüm okullar, hafta sonuna kadar uzaktan eğitime geçme kararı aldı.
İran'daki gösteriler
İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısında yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.
Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, ABD merkezli "İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA)", dün şu ana kadar gösterilerde 8’i emniyet görevlisi 42 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını ve 2 bin 277 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 7 Ocakta yayımladığı haberinde gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e, gönüllü güvenlik güçleri olarak bilinen Besic mensubunun sayısının da 66'ya yükseldiğini duyurmuş, toplam can kayıplarına ilişkin bilgi vermemişti.