Dolar
42.33
Euro
49.12
Altın
4,084.94
ETH/USDT
3,076.50
BTC/USDT
94,210.00
BIST 100
10,565.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail ordusu, Cenin kentine bağlı Yabed kasabasındaki baskınını 9 gündür sürdürüyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine bağlı Yabed kasabasına yönelik baskınını 9'uncu gününde de sürdürdü.

Aysar Alais, Gülşen Topçu  | 16.11.2025 - Güncelleme : 16.11.2025
İsrail ordusu, Cenin kentine bağlı Yabed kasabasındaki baskınını 9 gündür sürdürüyor

Ramallah

Yabed Belediye Başkanı Emced Atatıra, AA muhabirine yaptığı açıklamada 8 Kasım'dan bu yana kasabaya yönelik baskının devam ettiğini, İsrail askerlerinin ana girişleri toprakla kapatarak giriş çıkışlara kısıtlama getirdiğini söyledi.

Atatıra, askerlerin kasabadaki 5 evi, ev sahiplerini zorla dışarı çıkardıktan sonra askeri kışlaya çevirdiğini, bazı evlere keskin nişancı yerleştirdiğini ve sokak aralarında sürekli olarak askeri araçların devriye gezdiğini kaydetti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Belediye Başkanı, öğrencilerin okullara gidememesi nedeniyle çevrim içi eğitime geçildiğini aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanlığından "Şule Çet davası hükümlüsünün tahliye edildiği" iddialarına ilişkin açıklama
Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapma iddiası devam ediyor
Muğla’da çıkan orman yangını söndürüldü
Beyoğlu'nda metro inşaatında yaşanan kazaya ilişkin 2 şüpheliye tutuklama talebi
Fatih'te anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin yakalanan şüpheliler yarın adliyeye sevk edilecek

Benzer haberler

İsrail ordusu, Cenin kentine bağlı Yabed kasabasındaki baskınını 9 gündür sürdürüyor

İsrail ordusu, Cenin kentine bağlı Yabed kasabasındaki baskınını 9 gündür sürdürüyor

İsrail, Lübnan topraklarında UNIFIL askerlerini tank atışıyla hedef aldı

Gazze Mahkemesi Başkanı Falk, Kanada'da katılacağı Filistin konulu konferans öncesi havalimanında alıkonuldu

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 69 bin 483'e yükseldi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 69 bin 483'e yükseldi
BM Raportörü Albanese, ateşkesin Gazze'deki soykırımı durdurmadığını söyledi

BM Raportörü Albanese, ateşkesin Gazze'deki soykırımı durdurmadığını söyledi
Uzmanlar, Hindistan ile İsrail’in artan işbirliğini tartışıyor

Uzmanlar, Hindistan ile İsrail’in artan işbirliğini tartışıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet