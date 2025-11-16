İsrail ordusu, Cenin kentine bağlı Yabed kasabasındaki baskınını 9 gündür sürdürüyor
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine bağlı Yabed kasabasına yönelik baskınını 9'uncu gününde de sürdürdü.
Ramallah
Yabed Belediye Başkanı Emced Atatıra, AA muhabirine yaptığı açıklamada 8 Kasım'dan bu yana kasabaya yönelik baskının devam ettiğini, İsrail askerlerinin ana girişleri toprakla kapatarak giriş çıkışlara kısıtlama getirdiğini söyledi.
Atatıra, askerlerin kasabadaki 5 evi, ev sahiplerini zorla dışarı çıkardıktan sonra askeri kışlaya çevirdiğini, bazı evlere keskin nişancı yerleştirdiğini ve sokak aralarında sürekli olarak askeri araçların devriye gezdiğini kaydetti.
Belediye Başkanı, öğrencilerin okullara gidememesi nedeniyle çevrim içi eğitime geçildiğini aktardı.