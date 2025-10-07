Dolar
Dünya

Nepal'de şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a çıktı

Güney Asya ülkesi Nepal'de geçen hafta başlayan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybeden kişi sayısı 60'a yükseldi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 07.10.2025 - Güncelleme : 07.10.2025
Nepal'de şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a çıktı

Ankara

Himalayan Times gazetesinin haberine göre, Nepal'de geçen haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, ülkenin çeşitli bölgelerinde afetlere yol açtı.

Polis, yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 26'sı kadın, 15'i çocuk toplam 60 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Afetlerden en çok etkilenen Ilam bölgesinde ise 10'u çocuk, 37 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yağışların altyapıya da büyük zarar verdiği; yollar, köprüler, elektrik ve telekomünikasyon ağlarının hasar gördüğü duyuruldu.

Yetkililer, sel ve toprak kayması nedeniyle tıkanan bazı yolların yeniden kullanıma açıldığını ve afet bölgelerinde çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Nepal hükümeti, 4-6 Ekim tarihlerinde ülkenin doğu ve orta kesimlerinde şiddetli yağış beklendiği uyarısında bulunmuş, bu tarihleri ulusal tatil ilan etmişti.

Güney Asya'da özellikle haziran ile eylül arasında etkili olan muson yağışları, Nepal'de her yıl sellere, ciddi altyapı hasarına ve can kayıplarına yol açıyor.

