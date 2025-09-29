Dolar
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolcu Mario Lemina, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynayacakları maç öncesi kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenliyor.
Dünya

Vietnam'da etkili olan Bualoi Tayfunu nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti

Vietnam'ı etkisi altına alan Bualoi Tayfunu'nun beraberinde getirdiği şiddetli yağış ve rüzgarlar nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti, 30 bine yakın kişi tahliye edildi.

Şilan Turp  | 29.09.2025 - Güncelleme : 29.09.2025
Vietnam'da etkili olan Bualoi Tayfunu nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Arşiv

Ankara

Filipinler'de birçok kişinin ölümüne yol açan Bualoi Tayfunu, Vietnam'da etkisini gösteriyor.

Vietnam basınındaki haberlere göre, tayfunun yol açtığı ani sel ve şiddetli rüzgarlar sebebiyle devrilen ağaçlar, Hue ve Thanh Hoa bölgelerinde 12 kişinin ölümüne neden oldu.

Afet Önleme ve Kontrol Dairesinden yapılan açıklamada, şiddetli yağışlar nedeniyle 17 balıkçının kaybolduğu bildirildi.

Yaklaşık 30 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtilen açıklamada, fırtınanın Laos'un merkez bölgelerine doğru ilerleyebileceği bilgisi paylaşıldı.

Sivil Havacılık İdaresi, dün kıyı şeridine yakın 4 havalimanında uçuşların askıya alındığını, birçok uçuşun ertelendiğini açıklamıştı.

Filipinler'de şiddetli yağış ve rüzgarlarla etkisini gösteren Bualoi Tayfunu nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetmişti.

