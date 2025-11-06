İspanya'da şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi
İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar, yaklaşık 50 uçak seferinin iptal edilmesine, 5 üniversitenin kapanmasına ve ulaşımda büyük zorluklara neden oldu.
Madrid
Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, metrekareye düşen miktarı 70 kilogramı bulan yağışların herhangi bir kişiye zarar vermemekle birlikte yaşamı olumsuz etkilediği belirtildi.
Şiddetli yağışlar nedeniyle Barselona Havalimanı’nda yaklaşık 50 uçak seferinin iptal edildiği, okullar açık kalsa da 5 üniversitenin kapatıldığı aktarıldı.
Çok sayıda kara yolu ve demir yolunda ulaşımın durdurulduğu, bazı yerlerde ağaçların devrildiği, sokakları ve bodrum katlarını su bastığı kaydedildi.
Katalonya İçişleri Bakanı Nuria Parlon, gazetecilere yaptığı açıklamada, itfaiyenin gün içinde 377 farklı noktaya müdahale ettiğini söyledi.
Parlon, yağışların etkisiyle yollardaki trafik yoğunluğunun normalden yaklaşık 22 bin araç daha az olduğunun tespit edildiğini ve ciddi bir vaka görülmemekle birlikte sağlık ekiplerinin 26 kişiye müdahale ettiğini bilgisi verildi
Diğer yandan Katalonya yakınlarında olan Balear Adaları grubunda da şiddetli yağıştan dolayı bazı uçak seferlerinin iptal edildiği ve su baskınlarından olumsuzluklar yaşandığı ifade edildi.