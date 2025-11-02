Dolar
42.06
Euro
48.51
Altın
4,002.71
ETH/USDT
3,861.70
BTC/USDT
110,423.00
BIST 100
10,971.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Vietnam'da sel ve heyelanlar nedeniyle 28 kişi yaşamını yitirdi

Vietnam'ın orta kesimlerinde şiddetli yağış sonrası sel ve heyelanlar sebebiyle en az 28 kişi hayatını kaybetti.

Şilan Turp  | 02.11.2025 - Güncelleme : 02.11.2025
Vietnam'da sel ve heyelanlar nedeniyle 28 kişi yaşamını yitirdi

Ankara

VN Express haber sitesine göre yetkililer, ülkenin orta kesimlerinde etkisini sürdüren şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen afetlere ilişkin açıklama yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yetkililer, sel ve heyelanlar nedeniyle en az 28 kişinin yaşamını yitirdiğini, sel sularına kapılan 6 kişinin kaybolduğunu bildirdi.

En fazla can kaybının Hue ve Da Nang kentlerinde kaydedildiği, yaklaşık 22 bin 100 evin sular altında kaldığı ve çok sayıda binanın hasar gördüğü belirtildi.

Yetkililer, bölgede yaklaşık 245 bin haneye elektrik verilemediği bilgisini paylaştı.

Sel ve heyelanlar nedeniyle askıya alınan bazı tren seferlerinin yeniden başlatıldığı, bazı yolların hala ulaşıma kapalı olduğu kaydedildi.

Şiddetli yağışların 4 Kasım gecesine kadar sürmesi bekleniyor.

Vietnam Meteoroloji Dairesinden 28 Ekim’de yapılan açıklamada, Hue kentindeki yağış miktarının 24 saatte rekor seviyeye ulaştığı bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, yarın Gazze konulu toplantıya ev sahipliği yapacak
Türksat 6A üzerinden Sri Lanka'da yayın yapılması için kapasite sözleşmesi imzalandı
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 11 suçlu Türkiye'ye iade edildi
İsrail saldırısında bacağını kaybeden TRT Arabi kameramanı: İsrail bizi sessizce öldürmek istedi ama başaramadı
MİT, hakkında romanlar yazılıp filmler çekilen "İngiliz Kemal"e ilişkin belge paylaştı

Benzer haberler

Vietnam'da sel ve heyelanlar nedeniyle 28 kişi yaşamını yitirdi

Vietnam'da sel ve heyelanlar nedeniyle 28 kişi yaşamını yitirdi

Vietnam'da sel ve heyelanlar nedeniyle 10 kişi öldü

Şiddetli yağışların etkili olduğu Vietnam'da evler ve tarım arazileri sular altında kaldı

Adalet Bakanı Tunç: Türkiye'de hukuk alanındaki dijitalleşmeyi derinleştirmekte kararlıyız

Adalet Bakanı Tunç: Türkiye'de hukuk alanındaki dijitalleşmeyi derinleştirmekte kararlıyız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet