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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Moldova Cumhurbaşkanı Sandu: Rusya, Moldova'yı karanlıkta bıraktı

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik düzenlediği füze saldırılarıyla Moldova'yı elektriksiz bıraktığını belirtti.

Dmitri Chirciu   | 23.11.2022
Moldova Cumhurbaşkanı Sandu: Rusya, Moldova'yı karanlıkta bıraktı Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Kişinev

Sandu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya, Moldova'yı karanlıkta bıraktı. Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı, insanları öldürüyor, yerleşim alanlarını ve enerji altyapısını füzelerle yok ediyor." ifadelerini kullandı.

Moldova'da elektriğin yeniden sağlanacağını vurgulayan Sandu, ilgili kurumların bu yönde çalışmaları sürdürdüklerini aktardı.

Sandu, şunları kaydetti:

"Bizi karanlıkta ve soğukta bırakan, sefalet içinde tutma ve aşağılama arzusuyla insanları bilinçli olarak öldüren rejime güvenemeyiz. Şu anda ne kadar zor olursa olsun, Moldova'nın özgürlük yönünde ilerlemesi gerekiyor. Bu bizim tek yolumuzdur."

"Rusya'nın Kişinev Büyükelçisi bakanlığa çağrılacak"

Moldova Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanı Niku Popesku da başkent Kişinev dahil ülke genelinde elektriklerin kesildiğini belirterek, "Rusya'nın Ukrayna'yı acımasızca bombalaması, ülkemizde dramatik sonuçlar doğurmaya devam ediyor. Bu nedenle Rusya'nın Kişinev Büyükelçisinin bakanlığa çağrılması için talimat verdim." açıklamasında bulundu.

Ukrayna enerji şirketi Ukrenergo, Rus ordusunun bugün düzenlediği roketli saldırılar sonucunda ülke genelinde su ve elektrik kesintilerinin meydana geldiğini bildirmişti.

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