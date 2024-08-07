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Dünya

Mısır, Kızıldeniz'deki tehditlerin ekonomisini doğrudan etkilediğini açıkladı

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Kızıldeniz’deki deniz taşımacılığına yönelik tehditlerin ülke ekonomisini doğrudan etkilediğini söyledi.

İbrahim Khazen, Hamdi Yıldız  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
Mısır, Kızıldeniz'deki tehditlerin ekonomisini doğrudan etkilediğini açıkladı

Kahire

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulati, Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için başlatılan "Aspides" misyonunun operasyon komutanı Tuğamiral Vasileios Gryparis ile Kahire’de bir araya geldi.

Gemilerin Kızıldeniz'den geçişi için güvenli bir ortam oluşturmak ve uluslararası denizcilik şirketlerine güven vermek için gösterilen çabaların önemine işaret eden Abdulati, “Süveyş Kanalı gelirlerinde büyük düşüşlere neden olan Kızıldeniz’deki deniz taşımacılığına yönelik tehditler, Mısır ekonomisini doğrudan olumsuz etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Abdulati, benzeri görülmemiş gerginliğin gerçek nedenlerinin giderilmesi için çalışmanın zorunlu olduğunu belirterek, "gerçek sebebin İsrail’in Gazze’ye yönelik devam eden saldırıları, suikastlar ve bölge ülkelerinin egemenliğini ihlallerine dair siyaseti olduğuna" vurgu yaptı.

Görüşmede, "Aspides" misyonunun operasyon komutanı Gryparis da tehditlere karşı deniz operasyonlarının savunma niteliğinden söz ederek Kızıldeniz’de Husilerin saldırılarına karşı elde ettikleri birçok başarı olduğunu kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken İtalya da 5 Mart’ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlenmişti.

Süveyş Kanal İdaresinden temmuz ayında yayımlanan seyrüsefer istatistik raporuna göre, kanaldan 2023-2024 mali yılı boyunca toplam 20 bin 148 gemi geçiş yaparken, bir yıl önce ise aynı süre içinde 25 bin 911 gemi geçti.

Raporda, 2022-2023 mali yılı kanal geliri 9 milyar 400 milyon dolar, 2023-2024 mali yılı gelirlerinin 7 milyar 200 milyon dolar olduğuna dikkat çekildi.

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