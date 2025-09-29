Dolar
41.58
Euro
48.83
Altın
3,816.48
ETH/USDT
4,113.80
BTC/USDT
112,224.00
BIST 100
11,163.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Altının ons fiyatı, zayıf dolar ve ABD’de hükümetin kapanması riskiyle rekor yeniledi

ABD'nin borçlarına ilişkin endişelerle yatırımcıların dolara güvenlerini giderek kaybetmesi altının ons fiyatını rekor seviyeye taşıdı. Altının ons fiyatı 3 bin 831 dolara kadar çıktı.

Bahattin Gönültaş  | 29.09.2025 - Güncelleme : 29.09.2025
Altının ons fiyatı, zayıf dolar ve ABD’de hükümetin kapanması riskiyle rekor yeniledi

Berlin

"Güvenli liman" varlıklardan olan altın, jeopolitik risklerin yanında hem artan belirsizlik hem ekonomilerdeki durgunluk endişesi hem de başta ABD olmak üzere dünya genelinde faiz oranlarının düşeceğine ilişkin değerlendirmelerin etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bugün altının ons fiyatı 3 bin 831 dolara ulaşarak rekor tazeledi.

Yeni yılın ilk gününe 2 bin 623 dolardan başlayan altının onsu, yılın başından bu yana 1208 dolar değer kazandı.

Altının ons fiyatı yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 46 arttı

Analistler, Orta Doğu ve Ukrayna'daki jeopolitik gelişmelere ek olarak ABD’nin finansal istikrarına duyulan güvenin azalması ve bunun dolara duyulan güvene zarar vermesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) son faiz indirimi altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini belirtti.

Donald Trump yönetiminin ekonomik politikaları, yüksek ulusal borç ve düşürülen kredi notu nedeniyle ABD devlet tahvillerine yönelik endişeler artarken şimdi ABD hükümeti federal kurumların büyük bir bölümünü felç edebilecek bir kapanma tehdidi ile karşı karşıya bulunuyor.

ABD yasalarına göre Kongre, her yıl 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yılın tümüne ilişkin bütçeyi zamanında onaylayamazsa bu gerçekleşene kadar geçen sürenin geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

Bütçenin onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet, hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara vermek zorunda kalıyor.

Bu süreçte hayati olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Manisa'da pikapla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı
İzmir'de viyadükte asılı kalan tırın sürücüsü yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkanlar'ın batısında en beğenilen lider
NATO'nun görevlendirdiği Türk ihtiyat taburunun Kosova'ya intikali tamamlandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 509 bin 387 Suriyelinin ülkesine dönüş yaptığını bildirdi

Benzer haberler

Altının ons fiyatı, zayıf dolar ve ABD’de hükümetin kapanması riskiyle rekor yeniledi

Altının ons fiyatı, zayıf dolar ve ABD’de hükümetin kapanması riskiyle rekor yeniledi

Ekonomide ekim ayı ajandası yoğun geçecek

Emtia piyasalarında Fed belirsizliği sürerken gözler istihdam verilerine çevrildi

Küresel piyasalarda gözler ABD'de açıklanacak istihdam verilerine çevrildi

Küresel piyasalarda gözler ABD'de açıklanacak istihdam verilerine çevrildi
Avro Bölgesi'nde düşük faiz oranları banka kredilerini artırıyor

Avro Bölgesi'nde düşük faiz oranları banka kredilerini artırıyor
Altın 1979'dan bu yana en yüksek yıllık artışa hazırlanıyor

Altın 1979'dan bu yana en yüksek yıllık artışa hazırlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet