Dolar
41.58
Euro
48.83
Altın
3,816.48
ETH/USDT
4,113.80
BTC/USDT
112,224.00
BIST 100
11,163.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bankacılık sektörünün net karı ağustos itibarıyla 563,4 milyar lira oldu

Sektörün toplam aktif büyüklüğü 41,9 trilyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,25 olarak kayıtlara geçti.

Mahmut Çil  | 29.09.2025 - Güncelleme : 29.09.2025
Bankacılık sektörünün net karı ağustos itibarıyla 563,4 milyar lira oldu

İstanbul

Bankacılık sektörünün ağustos sonu itibarıyla dönem net karı 563 milyar 401 milyon lira oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Ağustos 2025 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporunu yayımladı.

Buna göre, sektörün aktif büyüklüğü 2024 sonuna göre 9 trilyon 229 milyar 412 milyon lira artarak 41 trilyon 886 milyar 646 milyon liraya ulaştı.

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler ağustos ayı itibarıyla 20 trilyon 631 milyar 358 milyon lira, menkul değerler toplamı da 6 trilyon 700 milyar 462 milyon lira oldu. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,22 seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2024 sonuna göre yüzde 27 artarak 24 trilyon 2 milyar 82 milyon liraya çıktı.

Aynı dönemde özkaynak toplamı yüzde 23,4 artışla 3 trilyon 575 milyar 560 milyon liraya ulaştı.

Ağustos sonu itibarıyla sektörün dönem net karı 563 milyar 401 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,25 olarak kayıtlara geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Manisa'da pikapla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı
İzmir'de viyadükte asılı kalan tırın sürücüsü yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkanlar'ın batısında en beğenilen lider
NATO'nun görevlendirdiği Türk ihtiyat taburunun Kosova'ya intikali tamamlandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 509 bin 387 Suriyelinin ülkesine dönüş yaptığını bildirdi

Benzer haberler

Bankacılık sektörünün net karı ağustos itibarıyla 563,4 milyar lira oldu

Bankacılık sektörünün net karı ağustos itibarıyla 563,4 milyar lira oldu

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet