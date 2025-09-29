Dolar
Ekonomi

Alman hava yolu şirketi Lufthansa 2030'a kadar 4 bin kişiyi işten çıkaracak

Alman hava yolu firması Lufthansa Grubu, 2030'a kadar idari işlerde 4 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurdu.

Bahattin Gönültaş  | 29.09.2025 - Güncelleme : 29.09.2025
Alman hava yolu şirketi Lufthansa 2030'a kadar 4 bin kişiyi işten çıkaracak

Berlin

Lufthansa Grubu, Münih'te düzenlenen şirketin Sermaye Piyasaları Günü'nde yeni stratejik planıyla yeni orta vadeli finansal hedeflerini açıkladı.

Buna göre, Alman şirket dijitalleşme, otomasyon ve daha verimli süreçler neticesinde, 2030’a kadar idari işlerde 4 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Orta vadeli finansal hedeflerini de yükselten şirket 2028’den itibaren yüzde 8 ila yüzde 10 Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) elde etmeyi hedefliyor. Şirket daha önce de yüzde 8'i hedeflemişti.

Şirketin bu yıl düzeltilmiş FAVÖK’ünün, planlandığı gibi geçen yılın 1,6 milyar avroluk rakamını önemli ölçüde aşması bekleniyor.

Düzeltilmiş serbest nakit akışının yıllık 2,5 milyar avroyu aşması öngörülüyor. Lufthansa Grubu, olası krizlere karşı korunmak için 8 ila 10 milyar avroluk asgari likidite seviyesini korumayı planlıyor. Grup karının yüzde 20 ila yüzde 40'ının dağıtılmasını öngören mevcut temettü politikası da korunacak.

Lufthansa Grubu, Avrupalı ve ABD’li uçak üreticileri Airbus ve Boeing'deki teslimat gecikmeleri nedeniyle uçuş bulunabilirliğinin kısıtlı olmasına rağmen yolcu talebinin yüksek kalması nedeniyle gelecek yıllarda ortalama getirilerin artacağını öngörüyor.

Lufthansa özel yolcu programı Miles& More’dan daha fazla yararlanmayı ve 2030’a kadar aktif üye sayısını yüzde 50 artırmayı hedefliyor.

Lufthansa Grubu, 2030’a kadar 230'dan fazla yeni uçak teslimatı bekliyor

Yaklaşık 103 bin çalışanı ile Avrupa'nın en büyük hava yolu şirketi Lufthansa’nın yönetimi bugünkü kararı, "2025 ve sonraki yıllar, Lufthansa Grubu için önemli yatırımlar ve kapsamlı düzenlemelerle dolu olacak." şeklinde açıkladı.

Kapsamlı filo yenileme ve Lufthansa Havayolları'ndaki dönüşüm gibi geleceğe yönelik programlar, Lufthansa Grubu'nu uzun vadede güçlendirmeyi ve daha karlı hale getirmeyi amaçlıyor.

Lufthansa Grubu, yeni hedeflerine ulaşmak için çeşitli hava yolları arasındaki işbirliğini daha sıkı bir şekilde entegre etmeyi ve sinerjilerden yararlanmayı da hedefliyor.

Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines ve yakın zamanda satın alınan ITA Airways gibi hava yolu ağlarının planlaması daha merkezi bir şekilde yönetilecek.

Savunma sektöründe büyümeyi hedefleyen lojistik ve bakım birimi de güçlendirilecek.

Lufthansa Grubu, 2030’a kadar 230'dan fazla yeni uçak teslimatı bekliyor. Bunların 100'ü uzun mesafeli uçuşlar için olacak. Yeni uçaklar, daha az yakıt tükettikleri için daha düşük işletme maliyetleri sağlıyor.

Şirketin maliyet düşürme planının, yaklaşık 15 bin idari çalışanın yüzde 20'sini etkilemesi bekleniyor.

Lufthansa Grubu, yaklaşık 103 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Sendikanın grev kararı oylanacak

Öte yandan, Bağımsız Kabin Personeli Organizasyonu (UFO) sendikası ve Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit (VC) ve Birleşik Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) ile toplu iş sözleşmelerindeki maliyet azaltımları konusunda yapılan görüşmeler sonuçsuz kaldı.

VC, emeklilik ödemelerini artırmak için Lufthansa'nın ana şirketi ve kargo iştiraki Lufthansa Cargo'daki üyelerini grev kararı almaya çağırdı. Oylama yarın yapılacak.

