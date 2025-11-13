Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları, Gazze protestoları

Almanya'da Filistin'e destek amacıyla tarihi Brandenburg Kapısı'na pankart asıldı

Almanya’nın başkenti Berlin’de Brandenburg Kapısı’na tırmanan göstericiler, Filistin'e destek amacıyla pankart astı.

Cüneyt Karadağ  | 13.11.2025 - Güncelleme : 13.11.2025
Almanya'da Filistin'e destek amacıyla tarihi Brandenburg Kapısı'na pankart asıldı Fotoğraf: İlkin Eskipehlivan/AA

Berlin

Göstericiler, 26 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğindeki Brandeburg Kapısı'nın en üstüne çıkarak üzerinde "Bir daha asla soykırım-Filistin’e özgürlük" yazan yaklaşık 50 metrelik pankart açtı.

Göstericiler, kapıya Filistin bayrağı da asarak, meşaleler yaktı.

Berlin polisinden yapılan açıklamada, eylemde 6 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Polis, gösteriyle ilgili soruşturma başlattı.

