Almanya'da Filistin'e destek amacıyla tarihi Brandenburg Kapısı'na pankart asıldı
Almanya’nın başkenti Berlin’de Brandenburg Kapısı’na tırmanan göstericiler, Filistin'e destek amacıyla pankart astı.
Berlin
Göstericiler, 26 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğindeki Brandeburg Kapısı'nın en üstüne çıkarak üzerinde "Bir daha asla soykırım-Filistin’e özgürlük" yazan yaklaşık 50 metrelik pankart açtı.
Göstericiler, kapıya Filistin bayrağı da asarak, meşaleler yaktı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Berlin polisinden yapılan açıklamada, eylemde 6 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.
Polis, gösteriyle ilgili soruşturma başlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.