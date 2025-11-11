Dolar
Dünya

Almanya dijital tehditlere karşı “Siber Kubbe” geliştirmeyi planlıyor

Alman hükümetinin, dijital alandaki tehditlere karşı “Siber Kubbe” (Cyberdome) geliştirmeyi planladığı bildirildi.

Erbil Başay  | 11.11.2025 - Güncelleme : 11.11.2025
Almanya dijital tehditlere karşı “Siber Kubbe” geliştirmeyi planlıyor

Berlin

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, başkent Berlin’de Federal Bilgi Teknolojileri Güvenliği Dairesinin (BSI) hazırladığı raporun tanıtımında yaptığı açıklamada, Temmuz 2024'ten Haziran 2025'in sonuna kadar, her gün ortalama 280 bin yeni zararlı yazılım varyantının ortaya çıktığını belirterek, bunun çok yüksek bir sayı olduğunu aktardı.

Dobrindt, bu dönemde 950 ransomware (fidye virüsü) saldırısının tespit edildiği bilgisini paylaşarak tespit edilemeyen saldırıların 10 kat daha fazla olabileceğini varsaydıklarını söyledi.

Siber suçların sadece suç örgütleri tarafından işlenmediğini, sabotaj, casusluk ve dezenformasyonun yayılması yoluyla istikrarı bozma girişimlerinin de hızla arttığını tespit ettiklerini ifade eden Dobrindt, "Yani, siyasi olarak yapılandırılmış devlet destekli grupların saldırılarını görüyoruz." dedi.

Dobrindt, Almanya’nın siber saldırılar alanında devlet destekli grupların en çok hedef aldığı ülkelerden biri olduğunu kaydetti.

Ülkede siber güvenliği büyük ölçüde geliştirmeyi ve dayanıklılığı önemli ölçüde artırmayı hedeflediklerini belirten Dobrindt, “Bu nedenle bir ‘Siber Kubbe’ gerçekleştirme konsepti ortaya koyacağız. Bu konuda ortaklaşa çalışıyoruz. Bakanlar kurulu, ‘Siber Kubbe'yi siber savunma amaçlı olarak geliştirmemiz ve genişletmemiz yönünde bir görev verdi.” ifadesini kullandı.

Dobrindt, bu “Siber Kubbe”nin, çeşitli unsurları içereceğini, bu kapsamda Almanya'da siber saldırıların erken teşhisini mümkün kılacaklarını aktardı.

Güvenlik kurumlarına siber savunma konusunda yeni yetkiler de vereceklerini dile getiren Dobrindt, bu yetkiler sayesinde gelecekte saldırganların dijital altyapısını bozabileceklerini, hatta yok edebileceklerini anlattı.

İçişleri Bakanı Dobrindt, saldırganların dijital altyapılarının Almanya dışında bulunsa bile bunun mümkün olacağını belirterek, "Bu, Almanya sınırları dışında da saldırganların dijital altyapısının bozulmasını veya imha edilmesini mümkün kılacak yetkilerin oluşturulacağı anlamına geliyor." diye konuştu.

Şimdiye kadar bu alandaki yasal düzenlemelerin yetersiz olduğunu belirten Dobrindt, siber güvenliğin ulusal güvenlik mimarisinin bir parçası olduğunu kaydetti.


