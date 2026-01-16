Dolar
logo
Dünya

Almanya: Suriye Cumhurbaşkanı Şara, 19-20 Ocak'ta Berlin'i ziyaret edecek

Almanya Hükümeti Sözcü Yardımcısı Sebastian Hille, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 19-20 Ocak'ta Berlin'e çalışma ziyaretinde bulunacağını bildirdi.

Cüneyt Karadağ  | 16.01.2026 - Güncelleme : 16.01.2026
Almanya: Suriye Cumhurbaşkanı Şara, 19-20 Ocak'ta Berlin'i ziyaret edecek

Berlin

Hükümet Sözcü Yardımcısı Hille, Berlin'deki basın toplantısında Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile davetlisi olarak salı günü Başbakanlıkta bir araya geleceğini ve ardından ortak basın toplantısının düzenleneceğini belirtti.

Şara'nın, bu görüşmenin ardından Alman Sanayi ve Ticaret Odasında Alman ekonomisinin önemli şirketlerinin temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısına katılacağını kaydeden Hille, toplantıda Ekonomi Bakanı Katherina Reiche ve Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'ün de hazır bulunacağı bilgisini paylaştı.

Hille, Şara'nın Berlin temasları çerçevesinde Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile de bir araya geleceğini ifade etti.

