Jewel Premium İncek, "Lansman'ın Kralı" sloganıyla tanıtıldı
Ünsal Group tarafından inşa edilen Jewel Premium İncek konutlarının tanıtımı, "Lansman'ın Kralı" sloganıyla gerçekleştirildi.
Ankara
Ünsal Group projesi Jewel Premium İncek, İncek semtinde yapılan lansmanla tanıtıldı. "Lansman'ın Kralı" sloganıyla düzenlenen etkinliğe, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Ünsal Group Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ünsal ve Ünsal Group Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Can Ünsan katıldı.
Lansmanın açılış konuşmasını gerçekleştiren Ünsal Group Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ünsal, şirketlerinin 44 yıllık bir mazisi olduğunu ve Türkiye'nin lokomotif firmalarından biri olduğunu söyledi.
Türkiye'de, 1981 yılından bu yana kalıcı değerler bırakmak için gayretle çalıştıklarını belirten Ünsal, "Yaptığımız konut projeleriyle bugüne kadar binlerce aileyi yuva sahibi yaptık. Ülkenin ticaretine katkı sağlamak amacıyla yaptığımız ticari üniteler, alışveriş merkezleri var. Çocuklarımız için okullar, yurtlar yaptık." diye konuştu.
"Daireler, katta bir villa özelliği taşıyor"
Ankara ve Antalya'da sürdürdükleri çalışmalar hakkında bilgi veren Ünsal, karma projelerden, ofislerden, villalardan 2+1, 1+1 konutlardan deluxlere kadar konutlar ürettiklerini anlattı. Yılda yaklaşık ortalama bin konut üretim hacmiyle, ülkenin konut ihtiyacına katkı sağladıklarına işaret eden Ünsal, inşaat sektörünün yanı sıra havacılık alanında da projeler geliştirdiklerine değindi. Havacılık konusunda ciddi gayretleri olduğunu vurgulayan Ünsal, Türkiye'nin üçüncü, Ankara'nın ilk özel hava parkını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.
Ünsal, Jewel Premium İncek'in, başkentin marka projelerinden biri olduğunun altını çizerek, "1166 konut, 10 blok içinde ticari alanları olan, sosyal tesisleri, yürüyüş parkurları ve her türlü spor aktivitesinin bulunduğu bir proje. Biz müşterilerimizin fikir ve görüşlerini alarak, tasarımdan dairelerin kullanışına kadar ne isteniyor, ne bekleniyor bunları konuşarak projelerimizi geliştiriyoruz. İşte bugün Jewel Premium İncek Projesi de böyle bir proje, aslında bizim ortaya koymuş olduğumuz vizyonun bir tezahürüdür." ifadelerini kullandı.
Jewel Premium İncek çerçevesinde yapılan dairelerin, katta bir villa özelliği taşıdığına dikkati çeken Ünsan, 234 metrekare içinde 34 metrekare balkonlara sahip evler yaptıklarını bildirdi. Projenin 2027'nin sonu itibarıyla tamamlanacağını açıklayan Ünsal, 2028'in ilk çeyreğinde de projede yaşamı başlatmayı hedeflediklerini kaydetti. Jewel Premium İncek'e yatırım yapılması için çağrıda bulunan Ünsal, projenin gelecekte katma değer üreteceğini vurguladı.
Projenin detayları
Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı İncek semtinde yer alan Jewel Premium İncek, toplam 82 bin metrekare alanda inşa edildi.
"Şehrin içinde ve şehir karmaşasından uzak" vurgusuyla öne çıkan proje, 3 bin metrekarelik göl manzarası ve 20 bin metrekarelik peyzaj manzarası sunarak tasarlandı.
Toplam 10 bloktan oluşan projede, her biri 4+1 tipinde tasarlanan 1166 konut inşa edilecek.
Tenis kortları, spor salonu, basketbol ve futbol sahaları da yer alan projede, konutlarda yaşayacak vatandaşlara, sosyal aktivitelerde bulunma imkanı da sağlanacak.