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Dünya

Macron, G20 ülkelerini iklim değişikliğiyle mücadelede yetersiz kalmakla eleştirdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G20 üyesi ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadelede yetersiz kaldığını belirtti.

Alaattin Doğru  | 10.09.2023 - Güncelleme : 10.09.2023
Macron, G20 ülkelerini iklim değişikliğiyle mücadelede yetersiz kalmakla eleştirdi

Ankara

Macron, Hindistan'ın ev sahipliğinde başkent Yeni Delhi'de düzenlenen 18'inci G20 Liderler Zirvesi marjında açıklamalarda bulundu.

G20 ülkelerinin birkaç yıl önce ortaya koyduğu hedeflerde ilerleme sağlandığını ancak bunun yoksullukla mücadeleyle gezegeni koruma arasında tercih yapmak anlamına gelmemesi gerektiğini söyledi.

Macron, "Her ülkenin bir yol haritası var ve uluslararası toplum bunu desteklemeli." diyerek iklim değişikliğiyle mücadelenin ön planda tutulması gerektiğine işaret etti.

G20 üyelerinin iklimle mücadelede tatmin edici derecede adımlar atmadığına dikkati çeken Macron, "Çok kolay bir söylemdir tutturmuş gidiyor. Gelişmekte olan bazı ülkelerin yalnızca en zengin ülkelere sorumluluğu atması kolaya kaçmaktır. Avrupa olarak sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz." diye konuştu.

Macron, G20 üyesi ülkelerden bazılarının hala 2045'e kadar petrol üretme ajandalarının olduğu ve "bu durum ortadayken 2030'a kadar sıfır karbon hedefinin tutturulmasından bahsedilmesinin tutarsızlık olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı, 2050'ye kadar petrol üretiminin sonlandırılması gerektiği çağrısı yaptı.

Rusya, Nijer krizi ve Fas depremi

G20'ye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılmamasını önemli bir adım olarak gördüklerini söyleyen Macron, G20 üyelerinin büyük çoğunluğunun Ukrayna'daki savaşı ve bunun etkilerini kınadığını ifade etti.

Macron, Nijer'le yaşanan krize de değinerek Niamey yönetiminin Fransa'dan askerlerini çekmeye yönelik aldığı kararı tanımadıklarını yineledi.

Bir kez daha Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un rehin tutulduğunu, mevcut yönetimin meşru olmadığını söyleyen Macron, Fransa'nın asker çekme meselesini ancak Bazum'un serbest bırakılması ve talep etmesi durumunda kendisiyle görüşebileceğini belirtti.

Macron, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) Nijer'deki askeri yönetime karşı aldığı tavrı ve kararları desteklediklerini vurguladı.

Fas'ın Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesinde meydana gelen depreme de değinen Macron, yetkililerin gerekli görmesi durumunda Fransa'nın yardım etmeye hazır olduğunu ancak Rabat yönetiminden şu ana kadar bu yönde bir talep almadıklarını aktardı.

Macron, Fas kökenli vatandaşlarının olması nedeniyle bu depremin kendilerini ayrıca ilgilendirdiğine dikkati çekerek bu ülkeye yardım için Dünya Bankası ve IMF başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydetti.

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