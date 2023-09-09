G20 bildirisi: (Rusya-Ukrayna savaşı) Nükleer silahların kullanılması ya da kullanma tehdidi kabul edilemez
Yeni Delhi
G20 bildirisinde, "(Rusya-Ukrayna savaşı) Nükleer silahların kullanılması ya da kullanma tehdidi kabul edilemez." denildi.
- G20 Liderler Zirvesi başladı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon ile görüştü
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'yu kabul etti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan MIKTA liderleriyle bir araya geldi
G20 Sonuç Bildirgesinde öne çıkan başlıklar şöyle:
"Rus gıda ürünleri ve gübrelerinin dünya pazarlarına erişimi için Türkiye ve BM'nin aracılık ettiği İstanbul Anlaşmalarına yönelik çabaları takdir ediyoruz.
Tahıl, gıda ürünleri ve gübrelerin Rusya ve Ukrayna'dan derhal ve engellenmeden çıkarılmasının sağlanması çağrısında bulunuyoruz.
G20 Maliye bakanları ve Merkez bankası yöneticileri Ekim 2023’te kripto para yol haritasını ileriye taşımayı görüşecek.
G20 Finansal İstikrar Kurulu’nun kripto varlıkların faaliyetlerinin düzenlenmesi, denetimi ve gözetimine ilişkin üst düzey önerilerini onaylıyoruz.
Gelişmekte olan ülkeler için 2030'a kadar emisyon hedeflerini yakalamalarında ihtiyaçları için gerekli olan 5,8-5,9 trilyon dolarlık ihtiyacı not ediyoruz.
Gelişmekte olan ülkelerin düşük karbon/emisyona geçişlerini desteklemek üzere düşük maliyetli finansman sağlamalarını kolaylaştırmak için çalışacağız.
Mevcut hedefler ve politikalar aracılığıyla 2030’a kadar yenilenebilir enerji kapasitesini küresel olarak 3 katına çıkarma çabalarını takip ve teşvik edeceğiz."
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