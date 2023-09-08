Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'yu kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi için geldiği Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Japonya Başbakanı Kişida Fumio'yu kabul etti.
Yeni Delhi
- G20 Liderler Zirvesi yarın başlayacak
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Hindistan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Japonya Başbakanı Kişida Fumio'yu kabul etti https://t.co/qBoGbY5wC5 pic.twitter.com/QANVVomuI6— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 8, 2023
Fumio’yu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otelin girişinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan karşıladı.
Otelde basına kapalı gerçekleşen kabulde Fidan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile Zafer Çubukçu da hazır bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.