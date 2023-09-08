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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi için geldiği Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Japonya Başbakanı Kişida Fumio'yu kabul etti.

Kaan Bozdoğan  | 08.09.2023 - Güncelleme : 08.09.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'yu kabul etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı / AA

Yeni Delhi

Fumio’yu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otelin girişinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan karşıladı.

Otelde basına kapalı gerçekleşen kabulde Fidan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile Zafer Çubukçu da hazır bulundu.

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