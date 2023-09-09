Dolar
26.85
Euro
28.74
Altın
1,919.22
ETH/USDT
1,634.10
BTC/USDT
25,860.00
BIST 100
8,325.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, freni boşalan kamyon cenaze namazı için bir araya gelen vatandaşlara çarptı Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, freni boşalan kamyon cenaze namazı için bir araya gelen vatandaşlara çarptı.
logo
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan MIKTA liderleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında, Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya'dan oluşan kıtalar arası gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA üyesi ülkelerin devlet başkanlarıyla bir araya geldi.

Kaan Bozdoğan  | 09.09.2023 - Güncelleme : 09.09.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan MIKTA liderleriyle bir araya geldi Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Yeni Delhi

Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki görüşmede, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol ve Meksika Ekonomi Bakanı Raquel Buenrostro yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, 10 yıl önce oluşturulan MIKTA'nın ortak vizyon ve değerler temelinde önemli mesafe kat ettiğini vurgularken, mevcut küresel sistemin ve uluslararası kuruluşların dünyada barış, güvenlik ve refahı güvence altına almada yetersiz kaldığının görüldüğüne işaret etti.

Erdoğan, ayrıca terörizm, İslam düşmanlığı gibi yayılan problemlerin daha adil bir dünyanın inşa edilmesi için MIKTA'nın sorumluluğunu artırdığına dikkati çekti.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek eşlik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Osmancık Millet Bahçesi çevre il ve ilçelerden misafir ağırlıyor
Meteorolojiden Doğu Akdeniz ve Ege bölgesi için gürültülü sağanak yağış uyarısı
Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde yapımına başladığımız konutlarımız hızla yükseliyor
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlanıyor
FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 28 şüpheli gözaltına alındı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan MIKTA liderleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
G20 Liderler Zirvesi başladı

G20 Liderler Zirvesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'yu kabul etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet