Dolar
40.56
Euro
47.06
Altın
3,313.63
ETH/USDT
3,774.20
BTC/USDT
117,733.00
BIST 100
10,542.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa: Filistin'i tanıma kararımız diğer ülkelere bu konuda "ivme" kazandırabilir

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Fransa'nın Filistin devletini tanıma kararının diğer Batılı ülkelere de aynı kararı almaları yönünde "ivme" kazandırabileceğini belirtti.

Şeyma Yiğit  | 28.07.2025 - Güncelleme : 28.07.2025
Fransa: Filistin'i tanıma kararımız diğer ülkelere bu konuda "ivme" kazandırabilir

Ankara

Fransız Bakan Barrot, Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile Birleşmiş Milletler'de (BM) Filistin meselesine barışçıl bir çözüm bulunması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans marjında yaptıkları ortak basın toplantısında konuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gazze'de yaşananları "insanlığa ve bağlı olunan değerlere bir saldırı" olarak niteleyen Barrot, Filistin konulu konferansa eş başkanlık ederek "uluslararası toplumu bir araya getirmek ve BM, Mısır ve Katar öncülüğünde yürütülen ateşkes müzakereleri için gerekli siyasi ufku oluşturmak istediklerini" belirtti.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin devletini tanıma kararı aldığını hatırlatan Barrot, "Bu, Fransa tarafından savunulan tarihi bir tutumdur ve (sorunun çözümünde) ileriye dönük tek yol budur." dedi.

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Barrot, İsrail'in iki devletli çözümü kabul etmemesi halinde uluslararası toplumun bu devlete yönelik yeni baskı araçları ya da yaptırımlar devreye koyup koymayacağına ilişkin bir soruya ise "Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail'den taleplerinin açık olduğu" yanıtını verdi.

Barrot, AB'nin İsrail'den Filistin otoritesine yönelik finansal ablukayı kaldırarak 2 milyar avroluk borcunu ödemesini, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerini genişleten, Filistin devletinin toprak bütünlüğünü tehdit eden E1 projesinden vazgeçmesini ve Gazze'yi "kan banyosuna" çeviren "askeri" "Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF)" uygulamasının kaldırılmasını istediğini hatırlattı.

Fransız Bakan, "BM verilerine göre, yaklaşık 1000 kişi gıda dağıtım alanlarına geçmeye çalışırken hayatını kaybetti. Artık buna bir son verilmeli. Avrupa Komisyonu AB adına beklentilerini söylemeli ve İsrail hükümetini, uluslararası toplumdan gelen ve Avrupa Birliği'nin de dile getirmek istediği bu çağrıyı duymaya teşvik edecek araçları göstermelidir." dedi.

Öte yandan Fransa'nın Filistin devletini tanıma kararının diğer ülkeler için örnek teşkil edip etmeyeceğine ilişkin soruya Barrot, "Bu girişim aracılığıyla yeni taahhütler oluşabilir. Yeni bir ivme kazanabilir. Bazı Avrupa ülkeleri ve Batılı ülkeler, geçmişte bir noktada Filistin devletini tanıma niyetlerini dile getirmişlerdi." diye cevap verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Filistin devletini tanıma kararı aldıklarını ve bu konuda eylülde yapılacak BM Genel Kurulu'nda resmi bir açıklama yapacaklarını bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'daki Orhaneli-Harmancık orman yangınıyla ilgili tutuklanan şüpheli suçunu itiraf etti
Manavgat'taki yangınının üzerinden dört yıl geçti
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz: Filistin devletinin önündeki en büyük engel devam eden işgaldir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Orman yangınları) 1 Haziran'dan bu yana 149 şüpheli gözaltına alındı, 38 kişi tutuklandı
Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması iptal edildi

Benzer haberler

Fransa: Filistin'i tanıma kararımız diğer ülkelere bu konuda "ivme" kazandırabilir

Fransa: Filistin'i tanıma kararımız diğer ülkelere bu konuda "ivme" kazandırabilir

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz: Filistin devletinin önündeki en büyük engel devam eden işgaldir

Kanada, Filistin meselesinde iki devletli çözüm için siyasi cesaret ve kararlılık çağrısında bulundu

Guterres: Gazze halkının dünyanın gözü önünde yok edilişi hiçbir şekilde meşrulaştırılamaz

Guterres: Gazze halkının dünyanın gözü önünde yok edilişi hiçbir şekilde meşrulaştırılamaz
Gazze’de gönüllü görev yapan ABD'li doktor: Hiç kimse, Gazze’deki bir insanın neler yaşadığını hayal edemez

Gazze’de gönüllü görev yapan ABD'li doktor: Hiç kimse, Gazze’deki bir insanın neler yaşadığını hayal edemez
Memleket özlemlerini "Gurbetçiler Pilav Festivali" ile dindiriyorlar

Memleket özlemlerini "Gurbetçiler Pilav Festivali" ile dindiriyorlar
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet