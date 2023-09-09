G20 ülkeleri, temiz enerjiyi artırmayı taahhüt etti
G20 liderleri, yenilenebilir enerji kapasitesini 3 katına çıkarma ve iklim eylemlerine yönelik fonlar konusunda anlaşmaya vardı.
New York
Hindistan'ın ev sahipliğinde 18'incisi "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" ana temasıyla düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sonrasında yayımlanan bildiride, iklim eylemiyle ilgili dinamik hedefler yer aldı.
G20 müzakerelerinden bazılarına liderlik eden Hint hükümet yetkilisi Amitabh Kant, bildiriyi, "iklim eylemiyle ilgili muhtemelen en canlı, dinamik ve iddialı belge" olarak nitelendirdi.
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Aşırı sıcaklıklar gibi doğal afetlerin giderek daha sık görüldüğü dönemde G20 liderlerinin, iklim eylemleri konusunda mesajları dikkati çekti.
G20 liderleri, güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyümeyi mümkün kılmanın ve iklim hedeflerine ulaşmanın bir yolu olarak çeşitli yolları takip ederek temiz, sürdürülebilir, adil, uygun fiyatlı ve kapsayıcı enerji geçişlerini hızlandırma konusunda mutabık kaldı.
Gelişmekte olan ülkelerin düşük karbon/emisyona geçişlerinde desteklenmeleri kapsamında düşük maliyetli finansman sağlanmasına yönelik çalışacaklarını aktaran liderler, yenilenebilir enerji kapasitesini küresel olarak 3 katına çıkarma çabalarını sürdürmeyi taahhüt etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin "Tek Dünya" temasıyla gerçekleştirilen ilk oturumuna katıldı https://t.co/bEedCA3yTv pic.twitter.com/NjLizTt65s— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 9, 2023
G20 ülkeleri, ilk kez temiz enerjiye geçiş için gereken miktarlar üzerinde anlaşmaya varırken, liderler ayrıca gelişmekte olan ülkelerin 2030'a kadar emisyon hedeflerini yakalamalarında ihtiyaçları için gerekli 5,8-5,9 trilyon dolarlık ihtiyacı not etti.
Öte yandan fosil yakıtlara olan küresel bağımlılığın kademeli olarak azaltılması konusunda bir anlaşmaya varılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.