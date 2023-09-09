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Dünya

G20 ülkeleri, temiz enerjiyi artırmayı taahhüt etti

G20 liderleri, yenilenebilir enerji kapasitesini 3 katına çıkarma ve iklim eylemlerine yönelik fonlar konusunda anlaşmaya vardı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 09.09.2023 - Güncelleme : 09.09.2023
G20 ülkeleri, temiz enerjiyi artırmayı taahhüt etti

New York

Hindistan'ın ev sahipliğinde 18'incisi "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" ana temasıyla düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sonrasında yayımlanan bildiride, iklim eylemiyle ilgili dinamik hedefler yer aldı.

G20 müzakerelerinden bazılarına liderlik eden Hint hükümet yetkilisi Amitabh Kant, bildiriyi, "iklim eylemiyle ilgili muhtemelen en canlı, dinamik ve iddialı belge" olarak nitelendirdi.

  • G20 Liderler Zirvesi başladı
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2 milyar insanın en mukaddes değerlerine saldırılmasına izin verilmesi asla kabul edilemez
  • G20 bildirisi: (Rusya-Ukrayna savaşı) Nükleer silahların kullanılması ya da kullanma tehdidi kabul edilemez

Aşırı sıcaklıklar gibi doğal afetlerin giderek daha sık görüldüğü dönemde G20 liderlerinin, iklim eylemleri konusunda mesajları dikkati çekti.

G20 liderleri, güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyümeyi mümkün kılmanın ve iklim hedeflerine ulaşmanın bir yolu olarak çeşitli yolları takip ederek temiz, sürdürülebilir, adil, uygun fiyatlı ve kapsayıcı enerji geçişlerini hızlandırma konusunda mutabık kaldı.

Gelişmekte olan ülkelerin düşük karbon/emisyona geçişlerinde desteklenmeleri kapsamında düşük maliyetli finansman sağlanmasına yönelik çalışacaklarını aktaran liderler, yenilenebilir enerji kapasitesini küresel olarak 3 katına çıkarma çabalarını sürdürmeyi taahhüt etti.

G20 ülkeleri, ilk kez temiz enerjiye geçiş için gereken miktarlar üzerinde anlaşmaya varırken, liderler ayrıca gelişmekte olan ülkelerin 2030'a kadar emisyon hedeflerini yakalamalarında ihtiyaçları için gerekli 5,8-5,9 trilyon dolarlık ihtiyacı not etti.

Öte yandan fosil yakıtlara olan küresel bağımlılığın kademeli olarak azaltılması konusunda bir anlaşmaya varılmadı.

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