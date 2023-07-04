Dolar
26.05
Euro
28.42
Altın
1,927.06
ETH/USDT
1,955.20
BTC/USDT
31,055.00
BIST 100
6,065.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakın Ayman Safedi'yi kabul etti
logo
Dünya

Macron, çocukları olaylara karışan ailelere mali yaptırım uygulamak istediğini belirtti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 18 yaşın altındaki gencin polis kurşunuyla öldürülmesine tepki olarak başlayan protestolarda, çocukları olaylara karışan ailelere mali yaptırım uygulamak istediğini söyledi.

Esra Taşkın, Alaattin Doğru  | 04.07.2023 - Güncelleme : 04.07.2023
Macron, çocukları olaylara karışan ailelere mali yaptırım uygulamak istediğini belirtti

Paris

Macron, 27 Haziran'dan bu yana olaylı protestolara müdahale eden polislerle Paris'te bir restoranda gayriresmi yemekte bir araya geldi.

Fransız basınındaki habere göre, Macron polislere desteğini açıklayarak, çocukları olaylara karışan aileleri mali olarak cezalandırmak istediğini belirtti. Macron, burada "Ceplerine dokunmak lazım ancak bundan anlarlar. Yaptıkları saçmalığın karşılığı mali bir yaptırım olmalı." ifadesini kullandı.

Polisler de Macron'a yakınarak "Olayın çıkmadığı maç ya da başka bir etkinlik olmuyor. Kırıp dökmek için can atıyorlar." dedi.

Öte yandan, ülkede günlerdir süren toplumsal olaylarda 72'si dün olmak üzere şu ana kadar 3 bin 486 kişi gözaltına alındı.

Gösterilerde, 1105 binanın yanı sıra kamusal alanda 12 bin 202 nokta kundaklandı, 5 bin 892 araç yakıldı.

Ülke genelinde 269 polis ve jandarma karakolu saldırıya uğradı, 808 kolluk kuvveti yaralandı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde ise Angers ve Chambery kentlerinde aşırı sağcı grupların sokağa indiği, eylemcilerle çatıştığı görüldü.

Fransa'daki şiddetli protestolar

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan vekaletle kurban kesimi açıklaması: Diyanet tarihinin en yüksek rakamına ulaştık
Bestler Dereler bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Batman'da yasaklanan yerlerde suya giren 18 kişiye para cezası uygulandı
Kaynak Holding yöneticilerinin yargılandığı FETÖ davasında karar çıktı
AFAD: Toplum tarafından güvenli olarak bilinen alanlarda yüzmeyi seçin, ıssız alanlarda suya girmekten kaçının

Benzer haberler

Macron, çocukları olaylara karışan ailelere mali yaptırım uygulamak istediğini belirtti

Macron, çocukları olaylara karışan ailelere mali yaptırım uygulamak istediğini belirtti

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Onaner, Fransa'daki olayları yakından takip ettiklerini söyledi

Fransa'da genç Nahel'in polis kurşunuyla öldürüldüğü nokta

Fransa'daki gösterilerde gözaltılar sürüyor

Fransa'daki gösterilerde gözaltılar sürüyor
Fransa'da muhalefet temsilcisi Başbakanın toplantısını "kayıtsızlığa tepki" olarak terk etti

Fransa'da muhalefet temsilcisi Başbakanın toplantısını "kayıtsızlığa tepki" olarak terk etti
Fransa'da polis kurşunuyla ölen genç için Yunanistan'da eylem yapıldı

Fransa'da polis kurşunuyla ölen genç için Yunanistan'da eylem yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet