Fransa genelinde patlak veren olayların yeni merkez üssü Marsilya ve Lyon
Fransa'da 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla ölmesinin ardından başlayan ve ülkeyi yangın yerine çeviren protestoların yeni merkez üssü Marsilya ve Lyon oldu.
Paris
Nael M. isimli genç sürücünün bu hafta, Fransız polisinin açtığı ateş sonucu ölmesinin ardından ülke genelinde 4 gecedir şiddet olayları yaşanıyor.
Dün Paris ve çevresinde yoğun geçen protestolar bugün Marsilya ve Lyon kentlerinde yoğunlaştı.
Kent merkezleri şiddet olaylarına sahne olurken, birçok noktada kundaklamaların yanı sıra iş yerleri ve mağazalar diğer kentlerde olduğu gibi yoğun şekilde yağmalanmaya devam ediyor.
Polis takviye kuvvet istedi
Kentte cephaneliğin bulunduğu bir iş yerinin yağmalanmasının ardından pompalı tüfekle gezen bir kişi gözaltına alınırken, Marsilya'da 80 kişi gözaltına alındı.
Polisin kentteki olayları bastırmak için takviye kuvvet talebi üzerine özel polis timi RAID ekipleri gönderilirken, bir gözetim uçağı da kentin semalarında devriye atmaya başladı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, kentte ünlü kozmetik mağazasına giren protestocuların, beraberinde getirdikleri el çantalarına içerdeki parfümleri doldurarak yağmaladığı görülüyor.
• Nanterre'de başlayan olaylar 3. gününde ülkenin tamamına yayıldı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 30, 2023
• Yüzlerce kamu binası ve araç ateşe verildi
• Olaylarda 800'den fazla kişi gözaltına alındı
Fransa'da genç sürücüye sıkılan polis kurşunu ülkeyi yangın yerine çevirdi https://t.co/L4MuJuhoZN pic.twitter.com/qvjUNz8DgA
Lyon'da polis ve göstericiler arasında çatışma çıktı
Lyon kentinde polis ve eylemciler arasında çatışma yaşanırken, 38 kişi gözaltına alındı.
Bir karakol ve araçların ataşe verildiği ve yağma olaylarının yaşandığı Lyon'da, valilik kentte zırhlı araçların meydana çıkacağını duyurdu.
• Strazburg'da göstericilerle polis arasında çatışma yaşandı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 30, 2023
• Çok sayıda kişi gözaltına alındı
• Olaylarda mağazalar da zarar gördü
Fransa'da 17 yaşındaki gence sıkılan polis kurşununun ardından başlayan protestolar sürüyor https://t.co/L4MuJuhoZN pic.twitter.com/eRAAiRjLNE
Paris bu gece bir nebze sakin
Başkent Paris'te ise Concorde Meydanında polis şiddetini protesto etmek için toplanan göstericiler tahliye edildi.
Kentteki birçok etkinliğin güvenlik gerekçesiyle iptaline karar verildi.
Ayrıca ülkede gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanan kent sayısı 10'a çıktı.
Olay
Polis, 27 Haziran'da, Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.