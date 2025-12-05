Dolar
42.51
Euro
49.56
Altın
4,224.41
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
10,993.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa'da özellikle Müslümanlara karşı dine dayalı ayrımcılık arttı

Fransa Ombudsmanlığının raporu, ülkede özellikle Müslümanlara yönelik dine dayalı ayrımcılığın arttığını ortaya koydu.

Esra Taşkın  | 05.12.2025 - Güncelleme : 05.12.2025
Fransa'da özellikle Müslümanlara karşı dine dayalı ayrımcılık arttı

Paris

Fransa Ombudsmanlığı, "Dine Dayalı Ayrımcılıklar" başlıklı raporunu yayımladı.

Ipsos tarafından Fransa’da 2024 yılında 5 bin kişiyle yapılan anketin sonuçlarına dayanan rapor, ülkede özellikle Müslümanlara yönelik din temelli ayrımcılığın arttığını ortaya koydu.

Bu ayrımcılıkların belirli dini aidiyeti olan toplumlara yönelik damgalayıcı söylemin etkisiyle genellikle "normalleştirildiği" belirtilen raporda, ankete katılanların yüzde 7'sinin son 5 yılda dine dayalı ayrımcılığa maruz kaldığını dile getirdiği aktarıldı. Bu oran, 2016'da yüzde 5 olarak kayıtlara geçmişti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Raporda, bu oranın Müslümanlar söz konusu olduğunda yükseldiği ortaya konurken, son 5 yılda dine dayalı ayrımcılığa maruz kaldığını belirten Müslümanların oranı yüzde 34 oldu. Bu oran, 2016'da yüzde 27 olmuştu.

Ülkede Hristiyanlar için aynı oranın 2024'te yüzde 4, 2016'da ise yüzde 2 olduğu kaydedilen raporda, dini aidiyetin belli olmasının bu oranları etkilediği kaydedildi.

Raporda, Müslüman kadınların yüzde 38'inin, Müslüman erkeklerin ise yüzde 31'inin ayrımcılığa uğradığını belirtiği aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum: Gücümüzün kaynağını her zaman güçlü aile ve güçlü kadınlardan aldık
Bakan Uraloğlu: Erzurum’u Karadeniz’e bağlayan hattı milletimizin hizmetine sunacağız
Muş'ta UMKE görevlileri, zorlu eğitimlerle çetin kış şartlarına hazırlanıyor
Öğrencilerin "umut mektupları" Gazzeli çocuklara ulaştırılacak
Bakan Memişoğlu: Yerli ve milli Gökbey helikopter ambulanslarımız 2026 yılı sonunda filomuzda görev almaya başlayacak

Benzer haberler

Fransa'da özellikle Müslümanlara karşı dine dayalı ayrımcılık arttı

Fransa'da özellikle Müslümanlara karşı dine dayalı ayrımcılık arttı

Lafarge'ın eski yetkilisine göre, Fransız istihbaratı terör örgütlerine para ödendiğinden haberdardı

Anket: Avrupalıların yarısı Donald Trump'ı "Avrupa düşmanı" olarak görüyor

Lafarge davasında, firmanın Suriye'deki fabrikasının kapatma yetkisinin kimde olduğu görüşüldü

Lafarge davasında, firmanın Suriye'deki fabrikasının kapatma yetkisinin kimde olduğu görüşüldü
Fransa'daki gazeteci dernekleri basın özgürlüğünü engellediği için İsrail'i şikayet etti

Fransa'daki gazeteci dernekleri basın özgürlüğünü engellediği için İsrail'i şikayet etti
Fransa'da bir cami ve Türk derneği ırkçı saldırıya uğradı

Fransa'da bir cami ve Türk derneği ırkçı saldırıya uğradı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet