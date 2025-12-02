Dolar
42.42
Euro
49.31
Altın
4,207.70
ETH/USDT
2,825.60
BTC/USDT
87,377.00
BIST 100
11,130.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni”nde konuşuyor.
logo
Dünya

Fransa'daki gazeteci dernekleri basın özgürlüğünü engellediği için İsrail'i şikayet etti

Fransa'da iki gazeteci derneği, gazetecilerin işlerini yapmasını engelleyen İsrail'e karşı şikayet dilekçesi sundu.

Şeyma Yiğit  | 02.12.2025 - Güncelleme : 02.12.2025
Fransa'daki gazeteci dernekleri basın özgürlüğünü engellediği için İsrail'i şikayet etti Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Ankara

Le Monde'un haberine göre, Gazeteciler Ulusal Sendikası (SNJ) ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (FIJ) Gazze'de "haber özgürlüğünü engellediği" için İsrail'e karşı Paris'te yargı yoluna gitti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Dernekler, Gazze'ye gazetecilerin girişlerine izin vermeyen İsrail'in "savaş suçu işlediğini" belirterek, bu suçun soruşturulmasından sorumlu olan Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığına başvurdu.

France Info kanalının haberine göre, iki dernek yüz sayfalık dilekçe sundu. Bu dilekçe, Fransa'da İsrail'e karşı "basın özgürlüğünü engellediği" için sunulan ilk şikayet dilekçesi oldu.

Dernekler, İsrail'in gazetecilerin çalışmasına karşı şiddet içeren koordineli engellemesini kınadıklarını vurguladı.

Gazze'de 250'den fazla gazeteci öldürüldü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda 70 bin 112 kişi hayatını kaybetti, 170 bin 986 kişi yaralandı. Gazze'de enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Gazze'de 250'den fazla gazeteci İsrail tarafından hedef alınarak öldürüldü.

Filistin Gazeteciler Sendikası'nın 5 Kasım'da yayımladığı aylık raporda, İsrail ordusunun ekim ayında Gazze Şeridi'nde 2 gazeteciyi öldürdüğü, 10 gazeteciyi yaraladığı, 9 gazetecinin evini yıktığı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı
Doğu Akdeniz 2025 Davet Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü" tamamlandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran: Afet haberciliği salt bir gazetecilik pratiği değildir
CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Bakan Işıkhan: Asgari Ücret Tespit Komisyonu için tüm taraflara resmi yazımızı yakın zamanda göndereceğiz

Benzer haberler

Fransa'daki gazeteci dernekleri basın özgürlüğünü engellediği için İsrail'i şikayet etti

Fransa'daki gazeteci dernekleri basın özgürlüğünü engellediği için İsrail'i şikayet etti

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze’ye saldırılar düzenlemeye devam ediyor

İsrailli insan hakları örgütleri: 2025, İsrail işgalinde Filistin için 1967'den bu yana "en ölümcül yıl"

Netanyahu'nun af talebine ilişkin İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un önündeki 3 olası senaryo

Netanyahu'nun af talebine ilişkin İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un önündeki 3 olası senaryo
İsrail ordusu Nablus'a baskın düzenleyerek bölgeye askeri takviye gönderdi

İsrail ordusu Nablus'a baskın düzenleyerek bölgeye askeri takviye gönderdi
Gazze'deki Şifa Hastanesinin zorlu restorasyon süreci enkaz ve umut arasında yürüyor

Gazze'deki Şifa Hastanesinin zorlu restorasyon süreci enkaz ve umut arasında yürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet