Dolar
26.05
Euro
28.49
Altın
1,920.00
ETH/USDT
1,922.40
BTC/USDT
30,592.00
BIST 100
5,759.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa'da 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla öldüğü olaya ilişkin ses kaydı çıktı

Fransız basını, polisin, 27 Haziran'da 17 yaşındaki Nael M'yi silahla öldürdüğü olaya ilişkin bir ses kaydı yayımladı. Kayıtta, araçta bulunan yolculardan birinin olay anına ilişkin ifadeleri yer alıyor.

Esra Taşkın  | 01.07.2023 - Güncelleme : 01.07.2023
Fransa'da 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla öldüğü olaya ilişkin ses kaydı çıktı Fotoğraf: Firas Abdullah/AA

Paris

Nanterre kentinde, Nael M. isimli genç sürücünün polis ateşiyle öldürülmesinin ardından, araçtaki bir yolcunun olay anını anlattığı ses kaydının olduğu video, farklı sosyal medya platformlarında çıktı.

Fransız BFMTV kanalı, söz konusu videonun doğruluğunun teyit edildiğini belirterek, ismi belirtilmeyen yolcunun ses kaydının da yer aldığı görüntülü haberi sundu.

Ses kaydında söz konusu yolcu, "Bu videoyu gerçeği ortaya çıkarmak için yapmak istedim, çünkü sosyal medya ağlarında arkadaşım Nael'in ölümü hakkında çok fazla yanlış şey dönüyor. Size olayı A'dan Z'ye anlatacağım." diye konuştu.

Yolcu, 27 Haziran'da sabah yerel saat ile 08.00 sularında, 2 arkadaşıyla buluşarak ödünç aldıkları araçla Nanterre'de gezmeye çıktılarını belirtti.

Alkol veya uyuşturucu kullanmadıklarını söyleyen yolcu, araçla otobüs yolunda ilerledikleri sırada motorları üzerindeki 2 polisin kendilerini takip ettiğini fark ettiğini kaydetti.

Yolcu, memurların sireni çalıştırdığını ve ardından Nael'in aracı durduğunu anlattı.

"Motoru durdur yoksa seni vururum"

Polislerden birinin Nael'e aracın camını açmasını söylediğini, arkadaşının da bu komuta uyduğunu anlatan yolcu, polis memurunun Nael'e, "Motoru durdur, yoksa seni vururum." dediğini belirtti.

Yolcu, polislerin Nael'e silahlarının kabzasıyla vurduğunu söyledi.

"Kıpırdama yoksa kafana bir kurşun sıkarım"

Polislerden birinin, Nael'in şakağına silah doğrultarak, "Kıpırdama yoksa kafana bir kurşun sıkarım." dediğini anlatan yolcu, diğer polisin ise meslektaşına "vur onu" diye konuştuğunu belirtti.

Yolcu, polisten aldığı üçüncü silah kabzası darbesiyle Nael'in ayağının fren pedalından çekildiğini ve aracın hareket ettiğini anlattı.

Arabanın ön camı hizasındaki polisin ateş açmasıyla vurulan arkadaşının ayağının gaza değmesiyle aracın ilerlediğini ifade eden yolcu, "(Nael'in) Can çekiştiğini gördüm, titredi. Sonra bariyere çarptık. Ben de korktuğum için araçtan inip, kaçtım." ifadelerini kullandı.

Olayın görgü tanığı yolcu, polislerin kendisini de vurabileceğini düşündüğünü, bu nedenle koştuğunu belirtti.

Yolcu, "Polislerin gözlerimin önünde arkadaşıma yaptıkları karşısında şoke oldum." diye konuştu.

Haberde, olay günü çekilen amatör kamera kayıtları, olayın ardından basının kaza noktasında çektiği görüntüler, olay günü genç sürücünün takip ettiği güzergahı gösteren harita yer aldı.

Fransız basını, söz konusu görgü tanığının 3 Temmuz'da polise ifade vereceğini aktardı.

Olay

Polis, 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan ve sürücüsü "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rize-Artvin Havalimanı'na yurt dışından turizm amaçlı ilk sefer gerçekleşti
İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı
Kurban keserken yaşanan kazalar sebebiyle 29 bin 983 kişi tedavi gördü
Türk yardım kuruluşları Pakistan'da 100 binin üzerinde aileye kurban eti dağıttı
Kurban hissesi sahiplerine bozuk et verdiği iddia edilen işletme sahibi baba oğul tutuklandı

Benzer haberler

Fransa'da 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla öldüğü olaya ilişkin ses kaydı çıktı

Fransa'da 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla öldüğü olaya ilişkin ses kaydı çıktı

Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü

Fransa genelinde patlak veren olayların yeni merkez üssü Marsilya ve Lyon

Fransa'daki olayların sıçradığı Belçika'da 80 kişi daha gözaltına alındı

Fransa'daki olayların sıçradığı Belçika'da 80 kişi daha gözaltına alındı
Fransa, BM'nin kolluk kuvvetleri hakkındaki ırkçılık suçlamalarını "asılsız" olarak niteledi

Fransa, BM'nin kolluk kuvvetleri hakkındaki ırkçılık suçlamalarını "asılsız" olarak niteledi
Fransa Başbakanı Borne: Ülkede düzenin sağlanması için OHAL dahil tüm ihtimaller masada

Fransa Başbakanı Borne: Ülkede düzenin sağlanması için OHAL dahil tüm ihtimaller masada
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet