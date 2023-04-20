Lübnanlı girişimci kardeşler ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz bayram kıyafeti dağıtıyor
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 8 yıl önce iki kardeşin başlattığı "Bayram Kıyafeti" hayır kampanyası sayesinde özellikle bayramlarda çocuklara ücretsiz kıyafet dağıtılıyor.
Beyrut
Beyrut'un Selim Selam Mahallesi'nde 10 metrekarelik küçük bir yerde yılın her günü açık bir giysi mağazası var.
Mağazanın başında bulunan ve tüm bağışların toplanarak yardıma muhtaç ailelere teslim edilmesini organize eden iki kız kardeşten Darin Kabbani, bayramlarda çocukların yüzünü güldüren girişimlerinin hikayesini AA muhabirine anlattı.
Kabbani, Lübnan'daki ihtiyaç sahiplerine ve Suriyeli sığınmacılara bir nebze olsun destek sağlamak amacıyla 2015'te bayram öncesi bir kampanya başlattıklarını belirtti.
Sosyal medya üzerinden duyurdukları girişimin yoğun ilgiyle karşılandığını aktaran Kabbani, "Kampanyaya desteğin artması üzerine işin altından kalkamadık. Özellikle tüm dini bayramlarda çok fazla talep yaşandı. Bunun üzerine bir dükkan açıp ismini de 'Bayram Kıyafeti' koyduk." dedi.
Artan talep ve daimi desteğin ardından mağazayı her gün açmaya kadar verdiklerini dile getiren Kabbani, "Bazen çok talep olunca küçük dükkanda yer olmuyor. İnsanlara ihtiyaçları veya beğendikleri kıyafetleri kapılarına, köylerine kadar göndermeyi dahi çalışıyoruz." diye konuştu.
Kabbani, yıllardır ekonomik krizin sürdüğü Lübnan'da insanların içinde bulunduğu zorlu koşulları çok iyi anladıklarını ve kimsenin onurunu kırmak istemediklerini vurguladı.
Lübnanlı genç, bu konuda gösterdikleri hassasiyete ilişkin şunları söyledi:
"Kötü ekonomik şartlar nedeniyle ülkemizde çocuklarına kıyafet alamayan birçok insan var. İzzetinefisini kırmak istemeyen ailelere de yardımcı oluyoruz. Utanmamaları için önceden çocuk sayısını, kaç yaşında olduklarını öğrenip kıyafetlerin fotoğraflarını gönderiyoruz. Tamam dediklerinde paketleri kendileri için hazırlayıp isimlerini yazıyoruz. Ardından hiç beklemeden müsait bir vakitte gelip bizden teslim alıyorlar."
"Türkiye'den çok kıyafet geliyor"
"Bayram Kıyafeti" kampanyasının öncülerinden Kabbani, ülke içinden Lübnanlıların yanı sıra sınırların ötesinden de koliler halinde çok sayıda kıyafet gönderenler olduğunu belirtti.
Kabbani, "Gerçekten Türkiye'den çok kıyafet geliyor. Ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) geliyor. Dünyanın tüm ülkelerinden Lübnan'a seyahat eden vatandaşlar da, bizlere destek için yeni veya kullanmadıkları ikinci el elbiselerini paketleyip getiriyor." dedi.
Sadece kıyafet değil bağışçıların sunduğu imkanlar ve muhtaç insanların talebine göre hareket ettiklerini aktaran Kabbani, "Çocuk sütü ve bezi, okul çantaları, ilaç, gıda da dağıttığımız oluyor. İnsanlar bizlere ne getirirse elimizdeki listeye göre muhtaç ailelere dağıtmaya, ulaştırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.
Dükkan kirası, dağıtım masrafları ve personel maaşını kendi ceplerinden karşıladıklarını dile getiren Kabbani, toplumda karşılık gören girişimlerinden ötürü Almanya ve BAE gibi ülkelerdeki ünlü şirket ve sivil toplum kuruluşlarından ödül aldıklarını da sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.