Dolar
40.38
Euro
46.99
Altın
3,351.54
ETH/USDT
3,616.70
BTC/USDT
118,860.00
BIST 100
10,366.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Dürzi lider Canbolat, Süveyda'da krizi sona erdirecek bir diyaloğa zemin hazırlanması çağrısında bulundu

Lübnanlı Dürzi lider ve İlerici Sosyalist Parti'nin eski başkanı Velid Canbolat, Süveyda ilinde ateşkes çağrısında bulunarak, krizin sona erdirilmesi amacıyla, bölgedeki aktörler ile devlet arasında diyaloğa zemin hazırlanması gerektiğini söyledi.

Ekrem Biçeroğlu  | 18.07.2025 - Güncelleme : 18.07.2025
Dürzi lider Canbolat, Süveyda'da krizi sona erdirecek bir diyaloğa zemin hazırlanması çağrısında bulundu Fotoğraf: Houssam Shbaro/AA

Beyrut

Canbolat, Lübnan'daki Dürzilerin lideri Şeyh Sami Ebi el-Muna ile başkent Beyrut'ta Dürzi Meclisi Genel Kurulu tarafından düzenlenen olağanüstü toplantıya katıldı.

Burada bir konuşma yapan Canbolat, Suriye’nin güneyindeki Süveyda’da son dönemde yaşanan olaylara ilişkin bir soruşturma komisyonu kurulması çağrısında bulundu.

Canbolat, "Suriye'nin güneyinde ateşkes ilan edilmesini ve devlet ile Süveyda’daki etkin aktörler arasında diyaloğa girilmesini öneriyorum." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Krizin sona erdirilmesi ve ateşkesin sağlanması çağrısında bulunan Canbolat, İsrail’in Suriye’ye yönelik son saldırılarının ve Lübnan’a karşı devam eden günlük ihlallerinin kınanmasını talep etti.

"Süveyda, Suriye'nin ayrılmaz bir parçasıdır"

Lübnanlı Dürzi lider, Süveyda’dan bazı kesimlerin bağımsızlık çağrılarını reddederek, bu ilin “Suriye’nin ayrılmaz bir parçası” olduğunu vurgulayarak, "Suriye’de yaşananlarla ilgili tutum veya kınama açıklamaları yapmadan önce aklı ön planda tutmalıyız." ifadelerini kullandı.

Canbolat, Süveyda’daki mevcut kriz sırasında bazı Dürzi grupların tutumlarını kınadı ve bu tavırların bölgede gerginliğin artmasına neden olduğunu ifade etti.

Bu bağlamda, Dürzi lider Sultan Paşa El-Atraş’ın (1925’te Fransız işgaline karşı Suriye devriminin lideri) tarihi duruşunu hatırlatan Canbolat, “1954 yılında El-Atraş, Suriye’nin iç savaşa sürüklenmemesi için Süveyda’dan Ürdün’e gitmiştir. Bugün Süveyda’da böyle liderlere ihtiyacımız var." dedi.

Durzi liderden İsrail'den koruma isteyenlere tepki

Lübnan'daki Dürzilerin lideri Ebi el-Muna ise, Süveyda ilindeki olaylar nedeniyle Dürziler için yapılan İsrail koruması talebini reddettiğini belirterek, "Süveyda’daki Dürzilerden bazı tarafların İsrail koruması talebini kabul etmiyoruz, çünkü bu tarihimize ve kimliğimize zarar verir." diye konuştu.

"Suriye’de herhangi bir ayrılıkçı ya da bölücü eğilimi reddettiklerine" dikkati çeken Ebi el-Muna, "Süveyda’daki kardeşlerimiz Sünni Bedevilere ve diğer kesimlere yönelik saldırıları kınıyoruz. Aynı zamanda mezhep savaşı tehlikesi barındıran yüksek sesli aşiret seferberliği çağrılarını da kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Süveyda'daki çatışmalar ve İsrail saldırıları

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile bazı Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, bazı Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı bazı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Anlaşmanın ardından bazı Dürzi silahlı grupların Bedevi Arapları zorla yerlerinden çıkarmaya başlamasıyla iki taraf arasında 17 Temmuz’da çatışmalar yeniden alevlenirken, güvenlik güçleri müdahil olmadı.

Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail'in saldırılarında, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Çatışmalar nedeniyle gıda, elektrik ve su temin edilemeyen bölgede insani kriz yaşanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştü
Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen entübe edildi
Bakan Göktaş: Devlet memurlarının yarım zamanlı çalışma hakkı çok kıymetli bir adım
Ankara'da sağanak ve fırtına etkili oldu

Benzer haberler

İngiliz müzik grubu Massive Attack, Gazze'ye destek veren sanatçılar için dayanışma ağı kurdu

İngiliz müzik grubu Massive Attack, Gazze'ye destek veren sanatçılar için dayanışma ağı kurdu

BM, Bedevi Araplara yönelik şiddetin yeniden başladığı Süveyda için uyarıda bulundu

İsrail'in "Gazze halkının gönderileceği ülkeleri ikna etmek" için ABD'den destek istediği öne sürüldü

Dürzi lider Canbolat, Süveyda'da krizi sona erdirecek bir diyaloğa zemin hazırlanması çağrısında bulundu

Dürzi lider Canbolat, Süveyda'da krizi sona erdirecek bir diyaloğa zemin hazırlanması çağrısında bulundu
Lübnanlı Dürzi liderden, "Türkiye ve Arap ülkeleri Süveyda'da acilen devreye girmeli" çağrısı

Lübnanlı Dürzi liderden, "Türkiye ve Arap ülkeleri Süveyda'da acilen devreye girmeli" çağrısı
AJet Halep'e 2 Ağustos'ta uçuş başlatacak

AJet Halep'e 2 Ağustos'ta uçuş başlatacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet