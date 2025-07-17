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Dünya

Bedevi Araplar ile Dürziler arasında yeniden başlayan çatışmalara İsrail müdahil oldu

Suriye’nin güneyinde Şam yönetimi ile yerel silahlı gruplar arasında dün ateşkesin sağlandığı Süveyda ilinde, Bedevi Araplar ile Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar yeniden başlarken, İsrail savaş uçakları Bedevi grupları vurdu.

Ömer Koparan  | 17.07.2025 - Güncelleme : 17.07.2025
Bedevi Araplar ile Dürziler arasında yeniden başlayan çatışmalara İsrail müdahil oldu Fotoğraf : Bakr Al Kasem/AA

Süveyda

Dürzi yoğunluklu nüfusun yaşadığı Süveyda'da sabah saatlerinde yerel silahlı grupların çok sayıda Bedevi Arap aileyi silah zoruyla yerlerinden çıkarması, bazılarını öldürüp ve yaralamasıyla artan tansiyon, akşama doğru silahlı çatışmaya dönüştü.

Silahlı Bedevi Arap gruplar, Dürzi gruplarla çatışmaya girerek Süveyda’nın batısında yer alan Mezrea, Tayra, Sama Hanidat, Sama, Eldor, Taara, Devriyye ve Karasa köylerini geri aldı.

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Bu arada İsrail’e ait bir çok İHA, Suriye semalarında keşif gözetleme yaparken, savaş uçakları Bedevi Arapların kontrolüne geçen Mezraa köyüne TSİ 20:40'ta hava saldırısı düzenledi.

Çatışmalara müdahil olmayan ve dün akşam Süveyda dışına çıkan Suriye güvenlik güçleri ise Dera-Süveyda yolunda yeni yol kontrol noktaları kurarak çatışmaların tırmanmasını önlemeye çalışıyor.

Süveyda ilindeki Bedevi Arapların üçte birinin, çatışmaların başladığı 13 Haziran'dan bu yana bölgeden ayrıldığı tahmin ediliyor.

Şam yönetimi ile Dürzi silahlı gruplar arasında dün sağlanan anlaşmadan sonra, intikam eylemlerinden endişe eden Bedevi Arap aileleri ile bulundukları yerlerden silah zoruyla çıkartılmaya başlayan çok sayıda aile, Dera ve Kuneytra illerine doğru yola çıkmıştı.

Süveyda'daki çatışmalar ve İsrail saldırıları

⁠Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı'nı vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken, İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

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