Dolar
40.34
Euro
46.91
Altın
3,339.31
ETH/USDT
3,474.60
BTC/USDT
120,044.00
BIST 100
10,370.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığı PKK'nın silah bırakmasını memnuniyetle karşıladı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasını "memnuniyetle karşıladıklarını" belirtti.

Mücahit Oktay  | 18.07.2025 - Güncelleme : 18.07.2025
ABD Dışişleri Bakanlığı PKK'nın silah bırakmasını memnuniyetle karşıladı

Washington

Sözcü Bruce, günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

PKK'nın silah bırakmasına ilişkin soruya Bruce, "Bildiğimiz gibi, bu çok önemli. İnsanların, bunu gerçekten yaptıklarını (silahlarını yaktıklarını) görmelerini istediler." dedi.

Bruce, Irak'ın kuzeyinde "halka açık bir törende" silahların yakıldığını vurgulayarak, "PKK'yı yabancı bir terör örgütü olarak görüyoruz, bu yüzden silahları bırakıp bu tehdidi ortadan kaldırma yönündeki her adım memnuniyetle karşılanır." diye konuştu.

PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin durumuna da vurgu yapan Bruce, "Elbette SDG'nin DAEŞ'e karşı mücadelede önemli bir ortak olmaya devam ettiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bruce, SDG için Suriye'deki mevcut yönetime entegre olma zamanının geldiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Devlet memurlarının yarım zamanlı çalışma hakkına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Çocuklarımızı demoralize edecek şeylerden çok rahatsız oluyorum
DMM, İstanbul'da imara açılan askeri arazilere ticaret projelerinin yapıldığı iddialarını yalanladı
Adalet Bakanı Tunç'tan, 20 bin personel alımına ilişkin paylaşım
Bakan Kacır: 81 ilde toplam 324 yatırım konusuna her bir yatırım için 240 milyon liraya kadar destek sağlıyoruz

Benzer haberler

ABD Dışişleri Bakanlığı PKK'nın silah bırakmasını memnuniyetle karşıladı

ABD Dışişleri Bakanlığı PKK'nın silah bırakmasını memnuniyetle karşıladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye ve İsrail'e çatışmalı bölgeden çekilmeleri çağrısı yaptı

Terörsüz Türkiye süreci ve bölgeye yansımaları

ABD Dışişleri Bakanlığının işten çıkardığı kişiler arasında Rusya-Ukrayna uzmanları olduğu iddiası

ABD Dışişleri Bakanlığının işten çıkardığı kişiler arasında Rusya-Ukrayna uzmanları olduğu iddiası
ABD Dışişleri Bakanlığı 1300'ü aşkın personelini işten çıkardı

ABD Dışişleri Bakanlığı 1300'ü aşkın personelini işten çıkardı
ABD'li Büyükelçi Barrack: Tek millet, tek halk, tek ordu, tek Suriye

ABD'li Büyükelçi Barrack: Tek millet, tek halk, tek ordu, tek Suriye
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet