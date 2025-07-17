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Güvenlik kaynakları: Türkiye, Süveyda'da sağlanan ateşkeste kilit rol oynadı

Türkiye, Suriye'nin Süveyda kentinde önce Bedevi Araplar ile Dürziler arasında başlayan, daha sonra Şam yönetimi güçleri ile Dürziler arasında meydana gelen çatışmalarda sağlanan ateşkeste önemli rol oynadı.

Gamze Türkoğlu Oğuz  | 17.07.2025 - Güncelleme : 17.07.2025
Güvenlik kaynakları: Türkiye, Süveyda'da sağlanan ateşkeste kilit rol oynadı

Ankara

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Süveyda'da iki gün boyunca yaşanan çatışmalar sırasında Türkiye kararlı bir tavır göstererek Şam yönetiminin yanında yer aldı, taraflar arasında sükunetin sağlanması için her türlü çabayı gösterdi ve ateşkeste kilit rol oynadı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili ABD, Suriye ve İsrail'deki muhataplarıyla birçok görüşme gerçekleştirdiği, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Süveyda'daki çatışmaların yanı sıra İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını görüştüğü, aynı zamanda çatışmalarla ilgili ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile sürekli temaslarda bulunduğu belirtildi.

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Aynı zamanda MİT tarafından, Lübnanlı Dürzi lider ve İlerici Sosyalist Partinin eski başkanı Velid Canbolat ile Süveyda'daki çatışmaların sonlanması ve bölgede istikrarın sağlanması için görüşmeler yapıldığı kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile görüşmeler yaptığı, Fidan ve Kalın'ın muhataplarıyla yaptıkları görüşmeleri ve Suriye'de yaşanan gelişmeleri anbean Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aktardığı vurgulandı.

Güvenlik kaynakları, "Fidan ve MİT Başkanı Kalın'ın sahadaki duruma yönelik temasları, taraflar arasında ateşkesin sağlanmasında kilit rol oynamıştır. Türkiye, güney komşusu Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği, istikrarı ve güvenliği konusunda her türlü riskin bertaraf edilmesi yönünde tüm çabaları göstermiş ve taraflar arasında ateşkes yapılmasını sağlamıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynaklar, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın da yaptığı açıklamada "ABD, Arap ve Türk arabuluculuğunun etkin müdahalesi olmasaydı, bölge bilinmeyen bir kaderle karşı karşıya kalacaktı." diyerek Türkiye'nin ateşkesteki katkısını ortaya koyduğuna dikkati çekti.

Süveyda’daki çatışmalar ve İsrail saldırıları

⁠Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

Son olarak İsrail hava kuvvetleri, Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Süveyda’da hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera’ya saldırılar düzenledi.

Süveyda’daki çatışmalar ve İsrail saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

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