Dolar
41.59
Euro
48.87
Altın
3,888.96
ETH/USDT
4,299.90
BTC/USDT
116,444.00
BIST 100
10,941.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir Balçova'da 8 Eylül'de Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Ömer Amilağ için Şanlıurfa'da cenaze töreni düzenleniyor İsrail ablukasını kırmak için oluşturulan “Küresel Sumud Filosu” Gazze’ye doğru seyrini sürdürüyor
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail ordusunun taciz ettiği gemideki aktivistler yollarına kararlılıkla devam ediyor

İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosu'na liderlik eden "Alma" gemisinde bulunan aktivist Metehan Sarı, dün gece İsrail'e ait bir geminin tacizine uğradıklarını ancak yollarına kararlılıkla devam ettiklerini bildirdi.

Burak Bir, Ahmet Furkan Mercan  | 01.10.2025 - Güncelleme : 01.10.2025
İsrail ordusunun taciz ettiği gemideki aktivistler yollarına kararlılıkla devam ediyor

Ankara

Sarı, filo bünyesinde Gazze'ye ilerledikleri Alma gemisinin güvertesinde kendi telefonuyla yaptığı video çekiminde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

İsrail'e ait bir geminin dün gece "tacizine uğradıklarını" kaydeden Sarı, "Şu ana kadar yaşadığımız en büyük tacizlerden biriydi. Bizi korkutmaya çalıştılar ama elhamdülillah korkmadık, korkmayacağımızı da söyledik." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gazze seferine kararlılıkla çıktıklarını dile getiren Sarı, "(Taciz esnasında) Büyük bir askeri jammer (sinyal bozucu) kullandılar. Normal bir jammer değildi. Çünkü (bazılarımızın) kameraları yandı." ifadelerini kullandı.

Katılımcıların bazılarının "cihazlarına girilerek hacklenmeye çalışıldığını" belirten Sarı, bazılarının telefonlarını suya atmak zorunda kaldığını söyledi.

"Biz (telefonları) atmadık, süreci takip edelim diye." ifadesini kullanan Sarı, İsrail'e ait geminin Alma gemisine yanaştığı mesafeye eliyle işaret ederek "aramızda 5-10 metrelik mesafe vardı." diye konuştu.

Olay esnasında derhal acil durum moduna geçildiğini kaydeden Sarı, "Allah'a şükür, bir sıkıntımız yok, kararlılıkla Gazze'ye doğru yola devam ediyoruz, dua bekliyoruz." dedi.

Uluslararası toplumun filo konusunda yüksek hassasiyet göstermesini istediklerini belirten Sarı, "Lütfen Gazze'yi ve Sumud'u unutmayın, duyurabildiğiniz kadar duyurun." çağrısında bulundu.

Küresel Sumud Filosu

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor. Söz konusu filo, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de
İzmir'de planlı su kesintileri ekim ayında da devam edecek
Kahramanmaraş'a 2,5 milyar liralık sulama yenileme projesi için imzalar atıldı
Bireysel başvurular UYAP Avukat Portalı üzerinden de alınmaya başlandı
Trabzon'da balıkçılar tarafından bulunan insansız deniz aracı kontrollü şekilde etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

İsrailli uzmanlar, Tel Aviv'in daha önceki ateşkesleri bozmasından dolayı Trump'ın planına şüpheyle yaklaşıyor

İsrailli uzmanlar, Tel Aviv'in daha önceki ateşkesleri bozmasından dolayı Trump'ın planına şüpheyle yaklaşıyor

Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistler, askeri botların tacizine uğradıkları anları anlattı

Küresel Sumud Filosu'ndaki gazeteci Çelik, Gazze yolunda son durumu aktardı

İsrail ordusunun taciz ettiği gemideki aktivistler yollarına kararlılıkla devam ediyor

İsrail ordusunun taciz ettiği gemideki aktivistler yollarına kararlılıkla devam ediyor
Ankara'da "Gazze Kararlılık Yürüyüşü" düzenlenecek

Ankara'da "Gazze Kararlılık Yürüyüşü" düzenlenecek
Trump'ın Gazze planı: Bölgeyi ne bekliyor?

Trump'ın Gazze planı: Bölgeyi ne bekliyor?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet