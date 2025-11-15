Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail basını: Ordu kaynakları 150’den fazla Filistinliyi Gazze'den üçüncü bir ülkeye gönderdiğini itiraf etti

İsrail, dün Güney Afrika'ya sığınan ancak pasaportlarında İsrail çıkış damgası olmadığı için bir süre bekletildikten sonra ülkeye giriş izni verilen 150'nin üzerindeki Filistinliyi sürgün ettiği itirafında bulundu.

15.11.2025 - Güncelleme : 15.11.2025
İsrail basını: Ordu kaynakları 150’den fazla Filistinliyi Gazze'den üçüncü bir ülkeye gönderdiğini itiraf etti Fotoğraf: Khames Alrefi/AA

Kudüs

İsrail ordusuna bağlı işgal altındaki Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Biriminden (COGAT) yerel basına yapılan açıklamada, Gazze sakinlerinin Güney Afrika’ya kendileri tarafından gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Filistinlilerin üçüncü bir ülkeye kabul edileceğine onay verdiği iddia edilerek Gazze’den çıkışlarının sağlandığı kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu iddiaya karşın üçüncü ülke isminin belirtilmemesi, İsrail’in sürgün ettiği Filistinlilerin pasaportlarına İsrail’den çıkış damgası vurulmaması ve Filistinlilerin Güney Afrika’da pasaportlarında damga olmaması sebebiyle ülkeye girişine izin vermeden önce 12 saat boyunca bekletmek zorunda kalması dikkati çekti.

Gazze’deki Filistinlilere yönelik 2 yıl boyunca soykırımını sürdüren ve bu sırada Filistinlileri başka ülkelere sürgün ederek etnik temizlik yapma niyetini ortaya koyan İsrail’in Başbakanlık Ofisi ile Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

"Al-Majd" isimli bir kuruluşun Gazze'den çıkışları ayarladığı iddia ediliyor

Haaretz gazetesinin haberinde ise 153 Filistinlinin sürgün sürecine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Çarşamba sabah erken saatlerde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan İsrail tarafına getirilen Filistinlilerin otobüslerle Eilat kentindeki Ramon Havaalanı'na götürüldüğü, buradan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye giden bir uçağa bindirildiği ve Nairobi'den de Johannesburg'a uçtukları aktarıldı.

Yerel basına konuşan İsrailli askeri bir yetkili, "Al-Majd" isimli bir kuruluşun 153 Filistinliyi Gazze Şeridi'nden Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na otobüslerle getirdiğini, İsrail ordusunun ise Ramon Havalimanı'na kadar gruba eşlik ettiğini ileri sürdü.

Güney Afrika merkezli bazı sivil toplum kuruluşları "Al Majd" isimli sözde kuruluşun İsrail ile bağlantılı olduğunu ve Filistinlileri Gazze'den sürgün etmek için çalıştığını vurguladı.

Güney Afrika 153 Filistinlinin ülkeye girişine izin vermişti

Güney Afrika Cumhuriyeti, dün sığınma talep eden ancak pasaportlarında İsrail tarafından çıkış damgası bulunmadığı için Johannesburg'daki havalimanında uçakta bekletilen 153 Filistinliye ülkeye giriş izni vermişti.

Güney Afrikalı insani yardım kuruluşu "Gift of the Givers"ın kalacak yer temin etme sözünün ardından mülteci statüsü talebiyle ülkeye gelen 153 Filistinli, pasaportlarında çıkış damgası bulunmadığı için yaklaşık 13 saat boyunca uçakta bekletilmişti.

