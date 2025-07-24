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Dünya

Lübnan'daki Dürzi lider Ebi el-Muna: Dürzi-Sünni fitnesine izin vermeyeceğiz

Lübnan’daki Dürzilerin Lideri Şeyh Sami Ebi el-Muna, "Suriye'nin Süveyda ilinde ve çevresinde Dürzi-Sünni fitnesine izin vermeyeceklerini" söyledi.

Ekrem Biçeroğlu  | 24.07.2025 - Güncelleme : 24.07.2025
Lübnan'daki Dürzi lider Ebi el-Muna: Dürzi-Sünni fitnesine izin vermeyeceğiz Fotoğraf: Houssam Shbaro/AA

Beyrut

Ebi el-Muna, Beyrut’ta düzenlediği basın toplantısında, Suriye’nin güneyindeki Süveyda ilinde "yaraların sarılması" çağrısında bulundu.

"Süveyda ve çevresinde Dürzi-Sünni fitnesine izin vermeyeceğiz, uzlaşı için çabalıyoruz." diyen Ebi el-Muna, tansiyonu düşürme çabalarına alan açmak için siyasi davranmayacaklarını sözlerine ekledi.

Lübnan’daki Dürzi lider, "en azından insani sorumluluğu üstlenmekle ve Süveyda halkının yanında durmakla yükümlü olduklarını" söyledi.

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Süveyda'daki çatışmalar

Süveyda'da 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başladı. Müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri pusuya düşürüldü.

Büyüyen çatışmalar ateşkesle durduruldu. Ancak Hikmet el-Hecri'ye bağlı Dürzi güçler ateşkesi bozdu.

İsrail ordusu, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Suriye ordusu, Süveyda'dan çekilirken Hecri grubu, Bedevi aileleri yerinden etmeye ve infazlara başladı. Dışarıdan binlerce aşiret savaşçısı, Bedevi Araplara desteğe geldi.

Suriye yönetimi, 19 Temmuz'da güvenlik güçlerini Süveyda'da yeniden konuşlandırmaya başlayıp Bedevi ve aşiret savaşçılarının kentten çıkmasını sağladı.

13 Temmuz'dan bu yana silahlı ya da sivil yüzlerce kişinin öldüğü tahmin ediliyor.


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