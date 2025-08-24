Dolar
Dünya

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Suriye ve Lübnan konusunu ele aldı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın İsrail'e gelerek Başbakan Binyamin Netanyahu ile Suriye ve Lübnan konusunu ele aldıkları bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Burak Dağ  | 24.08.2025 - Güncelleme : 24.08.2025
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Suriye ve Lübnan konusunu ele aldı

Kudüs

The Jerusalem Post gazetesine konuşan ismi açıklanmayan bir kaynağa göre, ABD Suriye Özel Temsilcisi Barrack, görüşmede Netanyahu’dan Lübnan’a düzenledikleri saldırıları sona erdirmelerini istedi.

Söz konusu kaynağa göre, ikili, Suriye ile İsrail arasındaki müzakereleri de ele aldı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve Savunma Bakanı Yisrael Katz ile de bir araya geldi.

İsrail seyahatinde Barrack'a ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus da eşlik etti.

İsrail ve Suriye heyetleri Paris'te bir araya gelmişti

İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile İstihbarat Başkanı Hüseyin Selame ile Fransa’nın başkenti Paris’te 19 Ağustos’ta bir araya gelmişti.

Görüşmede İsrail ile Suriye sınırındaki "güvenlik konusunun" ele alındığı belirtilmişti.

Suriye devlet kanalı El-İhbariyye'ye konuşan bir hükümet kaynağı ise görüşmede Suriye tarafının 1974'te imzalanan ateşkes anlaşmasının yeniden etkinleştirilmesi için net bir mekanizmaya ihtiyaç duyulduğunu dile getirdiğini belirtmişti.

Kaynak, bu mekanizmanın İsrail'in Suriye topraklarına yönelik ihlallerini durdurmayı ve bölgede daha istikrarlı bir ortam oluşturmayı amaçladığını söylemişti.

İsrail'in Suriye topraklarındaki işgalini derinleştirmesi

İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepelerinde, buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti.

İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepelerindeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajını vermiş ve Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılması talebinde bulunmuştu.

İsrail, 13 Temmuz'da Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da patlak veren çatışmalara müdahil olmuş, Suriye ordusu ve Şam'daki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi yakınları ile Genelkurmay binasına saldırılar düzenlemişti.

İsrail, Lübnan’a saldırıları

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusu Lübnan'da 4 bin 300'den fazla ihlalde bulundu, bu süreçte en az 245 kişi hayatını kaybetti, 513 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.

