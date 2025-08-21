Dolar
Dünya

UNIFIL: Temel görevimiz Lübnan ordusunun kendi topraklarında egemenliğini sağlaması

Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Misyonu Başkanı ve Komutanı Diodato Abagnara, UNIFIL'in temel görevinin Lübnan ordusunun kendi topraklarında egemenliğini sağlaması olduğunu söyledi.

Ekrem Biçeroğlu  | 21.08.2025 - Güncelleme : 21.08.2025
UNIFIL: Temel görevimiz Lübnan ordusunun kendi topraklarında egemenliğini sağlaması

Beyrut

Lübnan basınında yer alan haberlere göre Abagnara, Lübnan'ın Güney Vilayeti Valisi Mansur Duv’u ofisinde ziyaret etti.

UNIFIL Başkanı Abagnara, "Lübnan'ın güneyindeki barış ve istikrarın temellerini güçlendirmek için görev başında olduğunu" dile getirdi.

"Temel görevimiz, Lübnan ordusuna destek vererek otoritesini sağlamasına, güvenliği temin etmesine ve güneydeki halkı korumasına yardımcı olmak." diyen Abagnara, güneydeki yerel yetkililere UNIFIL'le yaptıkları işbirliği için teşekkür etti ve asıl hedeflerinin güneyde güvenlik ve istikrarın sağlanması olduğunu vurguladı.

Abagnara, şöyle devam etti:

“Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin, görev süremizin uzatılmasına ilişkin kararı almak için birçok istişare yürüttüğünü biliyoruz. UNIFIL'in görevi net; tüm ihlalleri kaydetmek, belgelendirmek ve 1701 sayılı BM kararını uygulamak."

- İsrail, ABD'den UNIFIL'in Lübnan'daki misyonunun sonlandırılmasını istemişti

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, dün, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'ya UNIFIL'in Lübnan'ın güneyindeki misyonunun sona erdirilmesini resmen talep eden mektup göndermişti.

Mektubunda Saar, UNIFIL'ın "temel misyonu olan Hizbullah'ın Litani Nehri'nin güneyine yerleşmesini engellemede başarısız olduğunu" öne sürmüştü.

Basında yer alan haberlere göre, veto hakkına sahip BMGK üyesi olarak ABD, 18 Ağustos Pazartesi günü kapalı kapılar ardında yapılan Konsey toplantısında, UNIFIL'in görev süresinin yalnızca son bir yıl daha uzatılması gerektiği şeklinde tavır sergilemişti.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oybirliğiyle kabul etmişti.

BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
