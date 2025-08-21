Dolar
40.92
Euro
47.64
Altın
3,340.36
ETH/USDT
4,246.10
BTC/USDT
112,869.00
BIST 100
11,313.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Lübnan'daki Filistin mülteci kamplarındaki silahların tesliminde ilk aşama başladı

Lübnan-Filistin Diyalog Komitesi Başkanı Büyükelçi Ramiz Dımaşkiyye, Filistin kamplarındaki silahların teslimine yönelik ilk aşamanın bugün başlatıldığını açıkladı.

Ekrem Biçeroğlu  | 21.08.2025 - Güncelleme : 21.08.2025
Lübnan'daki Filistin mülteci kamplarındaki silahların tesliminde ilk aşama başladı

Beyrut

Dımaşkiyye yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'da yer alan Filistin kamplarındaki silahların teslimine yönelik sürece dair detaylara yer verdi.

Silahların teslim edilmesi sürecine ilişkin ilk aşamanın bugün başkent Beyrut’taki Burc el-Beracine Mülteci Kampı'nda başladığını belirten Dımaşkiyye, işlemin, devletin silahları kendi tekelinde toplama kararının uygulanması çerçevesinde yapıldığını ifade etti.

Dımaşkiyye, önümüzdeki haftalarda Burc el-Beracine ve diğer kamplarda yeni silah gruplarının teslim alınmasıyla sürecin devam edeceğini kaydetti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Söz konusu silahların teslimi sürecinin geçmişiyle ilgili bilgi veren Dımaşkiyye, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında 21 Mayıs 2025'te yapılan zirvede, Lübnan'ın tüm toprakları üzerindeki egemenliğinin hakim kılınması, devlet otoritesinin sağlanması ve silahların devlet tekeline alınması ilkesinin uygulanmasını teyit eden kararların hayata geçirilmesi kapsamında gerçekleştiğine dikkati çekti.

Dımaşkiyye ayrıca, bu adımın 23 Mayıs 2025’te Başbakan Nevvaf Selam başkanlığında yapılan Lübnan-Filistin Diyalog Komitesi ortak toplantısında alınan kararların uygulanması kapsamında atıldığını belirtti.

Lübnan ordusuna ait askeri araçlar, Filistinlilerin silah teslim süreci başlarken Burç el-Beracine Mülteci Kampı'na girerek geniş güvenlik önlemleri aldı. Lübnan ordusu askerleri kampın içinde konuşlandı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, 21 Mayıs'ta gerçekleştirdikleri toplantıda Lübnan’ın egemenliğini ve silahın sadece devlette olması konusunu ele almıştı.

Avn, Filistin mülteci kamplarındaki silahlanma konusunu incelemek üzere ortak komitelerin kurulduğunu ve bu komitelerin haziran ayı itibarıyla çalışmalarına başlayacağını açıklamıştı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut ve diğer bölgelerde bulunan 12 kampta toplamda 200 binin üzerinde Filistinli, 1948'den beri mülteci olarak yaşam mücadelesi veriyor.

Lübnan ile Filistinli gruplar arasında 1969'da yapılan Kahire Anlaşması'na göre, kampların iç güvenliği Filistinli gruplarca sağlanırken, giriş ve çıkışlar ise Lübnan ordusunun denetiminde bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de planlı su kesintileri 22 Ağustos'tan itibaren 3 günde bir uygulanacak
Kırmızı bültenle aranan 3 suçlu Türkiye'ye getirildi
Malatya'da 288 kırsal konut yarın hak sahiplerine teslim edilecek
Muğla ve Adana'daki orman yangınlarına müdahale ediliyor
Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Lübnan'daki Filistin mülteci kamplarındaki silahların tesliminde ilk aşama başladı

Lübnan'daki Filistin mülteci kamplarındaki silahların tesliminde ilk aşama başladı

UNIFIL: Temel görevimiz Lübnan ordusunun kendi topraklarında egemenliğini sağlaması

Lübnan, ABD ve İsrail baskılarına karşın UNIFIL’in görev süresinin uzatılmasında ısrarcı

Lübnan: Netanyahu’nun sözde "Büyük İsrail" açıklamaları Arap güvenliği için doğrudan tehdit oluşturuyor

Lübnan: Netanyahu’nun sözde "Büyük İsrail" açıklamaları Arap güvenliği için doğrudan tehdit oluşturuyor
İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi öldü

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi öldü
Fransa'da 41 yıl tutuklu kalan Lübnanlı aktivist, Türkiye'nin Gazze'yle dayanışmasını övdü

Fransa'da 41 yıl tutuklu kalan Lübnanlı aktivist, Türkiye'nin Gazze'yle dayanışmasını övdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet