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Dünya

İsrail savaş uçakları Lübnan'ın çeşitli bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenledi

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın doğusu ve güneyindeki çeşitli bölgeleri yoğun şekilde bombaladı.

Ekrem Biçeroğlu  | 31.07.2025 - Güncelleme : 31.07.2025
İsrail savaş uçakları Lübnan'ın çeşitli bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenledi

Beyrut

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail ordusu, Lübnan'ın çeşitli bölgelerini hava saldırılarıyla hedef aldı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Bekaa'da yer alan Baalbek kentinin birçok bölgesine 7 hava saldırısı düzenledi.

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İsrail savaş uçakları Bekaa'da yer alan Bırital beldesinin tepelik noktaları, Ayşiyye, Nasıriyye, El-Hureybe, Zahle beldeleriyle Şara bölgesi, El-Cermak beldesinin çevresininin yanı ülkenin güneyindeki El-Mahmudiyye ve El-Hardeli bölgelerini bombaladı.

Saldırılar sonucu oluşan can kaybı veya hasara dair henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

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