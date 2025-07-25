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Dünya

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, insansız hava aracıyla Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Ekrem Biçeroğlu  | 25.07.2025 - Güncelleme : 25.07.2025
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Houssam Shbaro/AA

Beyrut

Lübnan Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre İsrail, sınıra yakın Biraşit beldesinde bir araca İHA saldırısı düzenledi.

Saldırı sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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İsrail ordusundan saldırıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah'ın Bint Cubeyl bölgesindeki yöneticisi Ali Kassan'ın etkisiz hale getirildiği iddia edildi.

Kassan'ın, Bint Cubeyl bölgesindeki Hizbullah güçlerini yeniden yapılandırma girişimlerinde bulunduğu öne sürülen açıklamada, bu faaliyetlerin "Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkesin açık bir ihlali olduğu" savunuldu.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

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