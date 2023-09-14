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Dünya

Libya'da selin vurduğu Derne kentinde 510 kişi enkaz altından sağ çıkarıldı

Libya'da sel felaketinin ardından kayıplara ulaşmak için çalışmalarını sürdüren ekipler Derne kentinde enkaz altından 510 kişiyi kurtardı.

Hacer Başer, Halime Afra Aksoy  | 14.09.2023 - Güncelleme : 14.09.2023
Libya'da selin vurduğu Derne kentinde 510 kişi enkaz altından sağ çıkarıldı Fotoğraf: Abdullah Mohammed Bonja/AA

Trablus

Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Saadettin Abdulvekil, yaşanan afet sonrası gelişmeler hakkında AA muhabirine bilgi verdi.

"Yerli ve uluslararası arama kurtarma ekipleri Derne'de 510 kişiyi enkaz altından çıkardı." diyen Abdulvekil, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, binlerce kişinin kayıp olması nedeniyle çalışmaların vakit alacağını söyledi.

Abdulvekil, Suse, El-Mehili ve El-Verdiyye'nin acil müdahaleye ihtiyacı olduğunu, bu nedenle ilerleyen saatlerde bu bölgelere yoğunlaşılacağını kaydetti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti: Selden zarar gören bazı kentlere ulaşımda zorlanılıyor

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, "Daniel" fırtınasının yol açtığı sel felaketinde köprü ve yolların çoğunun çökmesi nedeniyle bazı bölgelere ulaşımda zorluk yaşandığını belirtti.

Ulusal Birlik Hükümeti Yollar ve Köprüler Dairesi Başkanı Hüseyin Suveydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sel felaketinden etkilenen bölgelerin durumuna ilişkin bilgi verdi.

Sel felaketinde köprü ve yolların çoğunun çökmesi nedeniyle zarar gören bazı kentler ve bölgelere ulaşımda zorluk yaşandığını kaydeden Suveydan, Yollar ve Köprüler Dairesinin kurtarma ve yardım ekiplerinin bu bölgelere ve şehirlere girebilmesi için alternatif yollar ve patikalar bulmaya çalıştığını aktardı.

Suveydan bu kapsamda bugün bazı ulusal şirketlerin görevlendirilmesiyle Derne kentinde alternatif yolların bulunması için çalışmalar yapılacağını ifade etti.

Hazırlanan teknik raporlara göre, Derne kentinin merkezine doğru 30 kilometre kadarlık mesafedeki yolların hasar gördüğünü, bunun da tamamen çöktüğü anlamına geldiğini belirten Suveydan, teknik ekiplerin hasarın boyutunu değerlendirmek, bakım için eksiksiz bir metodoloji hazırlamak adına çalıştığını söyledi.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası, 10 Eylül'de Libya'nın doğusundaki Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sele yol açmıştı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, sel felaketinde 6 bin kişinin öldüğünü, binlerce kişinin kayıp olduğunu açıklamıştı.

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