Dolar
43.76
Euro
51.61
Altın
4,980.23
ETH/USDT
1,944.80
BTC/USDT
66,481.00
BIST 100
14,259.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Batı Trakya’nın Meriç ilinde artan sel riski nedeniyle "kırmızı alarm" ilan edildi

Batı Trakya’nın Meriç ilinde artan sel riski nedeniyle "kırmızı alarm" ilan edildi.

Ayhan Mehmet  | 18.02.2026 - Güncelleme : 18.02.2026
Batı Trakya’nın Meriç ilinde artan sel riski nedeniyle "kırmızı alarm" ilan edildi Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Gümülcine

Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, alarm kararının 23 Şubat Pazartesi gününe kadar geçerli olacağı bildirildi.

Açıklamada, Meriç Nehri’nin su seviyesindeki yükseliş ve taşma ihtimali nedeniyle bölgede yüksek sel riski oluştuğu belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kararın Eyalet Başkanı ile Risk Değerlendirme Komisyonunun görüşü doğrultusunda alındığı kaydedildi.

Bu kapsamda belediye ve eyalet yetkililerinden sivil koruma birimlerini ivedilikle toplayarak gerekli tedbirleri hayata geçirmeleri istendi.

Öte yandan gün içinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Selanik Havalimanı’na iniş yapamayan bazı uçakların Atina’ya yönlendirildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Samsun'da yolcu otobüsü devrildi, 6 kişi yaralandı
Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı yapıldı
Tunca Nehri'nde debinin yükselmesi nedeniyle uyarı seviyesi "kırmızı"ya yükseltildi
Galata Kulesi'ne ramazana özel görseller yansıtıldı
Birçok ilde ramazanın gelişi fener alayı ile kutlandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Batı Trakya’nın Meriç ilinde artan sel riski nedeniyle "kırmızı alarm" ilan edildi

Batı Trakya’nın Meriç ilinde artan sel riski nedeniyle "kırmızı alarm" ilan edildi

Yağışlar birçok ilde hayatı olumsuz etkiledi

TARSİM, Antalya'daki selden etkilenen üreticilere 586 milyon lira hasar ödemesi yapacak

Kolombiya'nın kuzeyini vuran şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde 14 kişi hayatını kaybetti

Kolombiya'nın kuzeyini vuran şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde 14 kişi hayatını kaybetti
Suriye'nin Bayırbucak bölgesinde sel köprüyü yıktı, onlarca köyün bağlantısı kesildi

Suriye'nin Bayırbucak bölgesinde sel köprüyü yıktı, onlarca köyün bağlantısı kesildi
Suriye'nin İdlib ilinde şiddetli yağışlar 15 kampı vurdu, 300 çadır kullanılamaz hale geldi

Suriye'nin İdlib ilinde şiddetli yağışlar 15 kampı vurdu, 300 çadır kullanılamaz hale geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet