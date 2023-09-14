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Dünya

WMO: Libya'da seldeki can kayıplarının çoğu gelişmiş erken uyarı sistemleriyle önlenebilirdi

WMO: Libya'da seldeki can kayıplarının çoğu gelişmiş erken uyarı sistemleriyle önlenebilirdi

Muhammet İkbal Arslan  | 14.09.2023 - Güncelleme : 14.09.2023
WMO: Libya'da seldeki can kayıplarının çoğu gelişmiş erken uyarı sistemleriyle önlenebilirdi

Cenevre

WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ilişkin "Bilimde Birleşmek" başlıklı raporu paylaştı.

Libya'da sel felaketinin neden olduğu can kayıplarına değinen Taalas, iklim felaketleri karşısında gelişmiş erken uyarı sistemlerinin önemine işaret etti.

Taalas, "Eğer gelişmiş erken uyarı sistemleriyle önceden uyarı yapılmış olsaydı Libya'da seldeki kayıpların çoğu önlenebilirdi." dedi.

Selin ekonomik etkilerinin de olduğunu belirten Taalas, "(Erken uyarı sistemleriyle) Elbette ekonomik kayıpları tamamen önleyemeyiz ama aynı zamanda uygun hizmetleri sağlayarak bu kayıpları en aza indirebiliriz." diye konuştu.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkisini gösteren ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, sel felaketinde 6 bin kişinin öldüğünü, binlerce kişinin kayıp olduğunu açıklamıştı.


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