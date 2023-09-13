Libya'daki sel felaketinde can kaybı 6 bine yükseldi
Libya Ulusal Birlik Hükümeti sel felaketinde 6 bin kişinin öldüğünü, binlerce kişinin de kayıp olduğunu açıkladı. BM Uluslararası Göç Örgütü ise Derne kentinde 30 bin kişinin yerinden olduğunu bildirdi.
Trablus/Cenevre
Hükümete bağlı Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Saadettin Abdulvekil, sel felaketiyle ilgili AA muhabirine bilgi verdi.
- Libya'daki "Daniel" fırtınasında en büyük kayıp neden Derne'de yaşandı?
- Libya'daki sel felaketi iklim değişikliğiyle yıkıcı boyuta ulaştı
Bu sabah itibarıyla ölü sayısının 6 bini aştığını, binlerce kişinin de kayıp olduğunu ifade eden Abdulvekil, rakamın selden etkilenen tüm bölgeler için verildiğini, en çok kaybın Derne kentinde kaydedildiğini aktardı.
Libya'nın Derne şehrinde meydana gelen sel felaketinin yarattığı tahribat uydudan görüntülendi https://t.co/FqvXdS9Hia pic.twitter.com/fqd4Dapz9o— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 13, 2023
Abdulvekil, selden etkilenen bölgelerdeki devlet hastanelerinin neredeyse atıl durumda olduğunu, 10 hastaneyi çalışır duruma getirmek için çaba sarf ettiklerini belirtti.
BM: Derne'de 30 bin kişi yerinden oldu
BM Uluslararası Göç Örgütünden yapılan açıklamada ise Libya'daki selde yalnızca Derne kentinde yerinden olanların sayısını 30 bin olarak duyurdu.
Libya'daki sel felaketi
Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.
Libya resmi ajansı LANA, en son Derne şehrinde selde ölenlerin sayısının 5 bin 300'e çıktığını, binlerce kişinin de kayıp olduğunu duyurmuştu.
Libya Kızılayı Sözcüsü Tevfik Şükri, sel felaketi nedeniyle yerinden olan aile sayısını 20 bin olarak tahmin ettiklerini kaydetmişti.
Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.
Ülkenin doğu bölgelerindeki yağış miktarının 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek miktar olduğu ifade edilmişti.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.