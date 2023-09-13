Dolar
26.93
Euro
28.93
Altın
1,911.56
ETH/USDT
1,597.80
BTC/USDT
26,103.00
BIST 100
8,208.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Libya'daki sel felaketinde can kaybı 6 bine yükseldi

Libya Ulusal Birlik Hükümeti sel felaketinde 6 bin kişinin öldüğünü, binlerce kişinin de kayıp olduğunu açıkladı. BM Uluslararası Göç Örgütü ise Derne kentinde 30 bin kişinin yerinden olduğunu bildirdi.

Hacer Başer, Mustafa M. M. Haboush, Muhammet İkbal Arslan  | 13.09.2023 - Güncelleme : 13.09.2023
Libya'daki sel felaketinde can kaybı 6 bine yükseldi Fotoğraf: Abdullah Mohammed Bonja/AA

Trablus/Cenevre

Hükümete bağlı Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Saadettin Abdulvekil, sel felaketiyle ilgili AA muhabirine bilgi verdi.

Bu sabah itibarıyla ölü sayısının 6 bini aştığını, binlerce kişinin de kayıp olduğunu ifade eden Abdulvekil, rakamın selden etkilenen tüm bölgeler için verildiğini, en çok kaybın Derne kentinde kaydedildiğini aktardı.

Abdulvekil, selden etkilenen bölgelerdeki devlet hastanelerinin neredeyse atıl durumda olduğunu, 10 hastaneyi çalışır duruma getirmek için çaba sarf ettiklerini belirtti.

BM: Derne'de 30 bin kişi yerinden oldu

BM Uluslararası Göç Örgütünden yapılan açıklamada ise Libya'daki selde yalnızca Derne kentinde yerinden olanların sayısını 30 bin olarak duyurdu.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Libya resmi ajansı LANA, en son Derne şehrinde selde ölenlerin sayısının 5 bin 300'e çıktığını, binlerce kişinin de kayıp olduğunu duyurmuştu.

Libya Kızılayı Sözcüsü Tevfik Şükri, sel felaketi nedeniyle yerinden olan aile sayısını 20 bin olarak tahmin ettiklerini kaydetmişti.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Ülkenin doğu bölgelerindeki yağış miktarının 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek miktar olduğu ifade edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da ağır hasarlı 2 bloklu site kontrollü yıkıldı
Van Gölü kuraklık nedeniyle küçülmeye devam ediyor
Mardin turizmdeki hedefini yakalamak için sonbahara odaklandı
Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 13 kişi gözaltına alındı
KPSS'de branş sıralamaları açıklandı

Benzer haberler

Libya'daki sel felaketinde can kaybı 6 bine yükseldi

Libya'daki sel felaketinde can kaybı 6 bine yükseldi

ABD Başkanı Biden'dan Libya'daki sel felaketi nedeniyle taziye mesajı

Katar, Libya'da sahra hastanesi kuracak

Cezayir'den sel felaketi yaşanan Libya'ya hava köprüsü

Cezayir'den sel felaketi yaşanan Libya'ya hava köprüsü
Libya Başkanlık Konseyi, sel felaketi sonrası sağladığı destek için Türkiye'ye teşekkür etti

Libya Başkanlık Konseyi, sel felaketi sonrası sağladığı destek için Türkiye'ye teşekkür etti
Libya'nın Derne şehrinde selde ölenlerin sayısı 5 bin 300'e çıktı

Libya'nın Derne şehrinde selde ölenlerin sayısı 5 bin 300'e çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet