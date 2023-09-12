Libya'nın Derne şehrinde selde ölenlerin sayısı 5 bin 300'e çıktı
Libya'nın doğusundaki Derne şehrinde sel sebebiyle ölenlerin sayısının 5 bin 300'e çıktığı, binlerce kişinin de kayıp olduğu bildirildi.
Trablus
Libya'nın resmi haber ajansı LANA'nın haberine göre, 10 Eylül'de meydana gelen sel felaketinde yalnızca Derne kentinde ölenlerin sayısının 5 bin 300'e yükseldiği belirtildi.
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Haberde, Libya İçişleri Bakanlığı yetkilisi Muhammed Ebulmuşa'nın, "Derne'de vefat edenlerin sayısı 5 bin 300'ü aştı. Felaket nedeniyle binlerce kişi kayıp." ifadelerine yer verildi.
• Hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bini geçti— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 12, 2023
• 10 bin kişi halen kayıp
• Bölgede 2 baraj yıkıldı
Libya'nın doğusundaki sel felaketinde bu zamana kadar neler yaşandı? https://t.co/GQRhOaZUl9 pic.twitter.com/z7n5RS5uLs
Libya'daki sel felaketi
Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.
Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle dün ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.
Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi tarafından atanan hükümetin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık el-Harraz, bugün yaptığı açıklamada, ülkenin doğusunu etkisi altına alan sel felaketinde yalnızca Derne'de ölenlerin sayısının 5 bin 200 kişiye ulaştığını söylemişti.
Libya'nın doğusundaki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bini geçti https://t.co/GQRhOb0saH pic.twitter.com/TgrPr1blTd— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 12, 2023
Kızılhaç da Libya'daki sel felaketinde kayıp kişi sayısının 10 bine ulaştığını belirtmişti.
Libya’nın doğu bölgelerindeki yağış miktarının son "40 yılın en yüksek seviyesinde" olduğu ifade ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.