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Dünya

Libya'da aşırı sıcaklar nedeniyle çıkan yangın binlerce palmiye ağacını yok etti

Libya'nın güneyindeki Kufra kentinde aşırı sıcaklar nedeniyle çıkan yangında binlerce palmiye ağacı yandı.

Muhammed Semiz  | 18.06.2024 - Güncelleme : 18.06.2024
Libya'da aşırı sıcaklar nedeniyle çıkan yangın binlerce palmiye ağacını yok etti

Trablus

Libya Ulusal Güvenlik Kurumundan ismini vermek istemeyen bir yetkilinin AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Kufra kentinde aşırı sıcakların neden olduğu büyük yangınlar çıktı.

Kufra'da palmiye ağacı yetiştiriciliği yapılan 3 büyük çiftlikte çıkan yangınlarda binlerce palmiye ağacı küle döndü.

Palmiye çiftliklerindeki ağaçların yüzde 70'ini yok eden yangınlardan 2'si kontrol altına alınırken, itfaiye ekipleri bir çiftlikteki yangını hala kontrol altına almaya çalışıyor.

Yangınlarda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Libya Ulusal Meteoroloji Merkezi, Kurban Bayramı'nın 2. günü çoğu bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağını duyurmuş, Kufra'da sıcaklığın 42 dereceye kadar ulaşabileceği uyarısında bulunmuştu.

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