Lazkiye'de devrik rejim güçleri, geçici yönetim güçlerine saldırdı
Suriye'de devrik Baas rejimi güçlerinin, Lazkiye ilinin Ceble ilçesinde güvenlik taraması yapan geçici hükümet güçlerine kurduğu pusuda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
LAZKİYE
Yerel güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, devrilen rejimin lideri Beşşar Esed ailesinin uzun yıllar kalesi olarak bilinen Lazkiye ilinde güvenlik taramalarını sürdüren geçici hükümet güçleri, Ceble ilçesinde saldırıya uğradı.
İlk belirlemelere göre, devrik rejim güçlerinin kurduğu pusuda geçici hükümet güçlerinden 3 kişi ölürken, 1 kişi yaralandı.
Olayın ardından saldırganların bulunması için geçici hükümet güçleri bölgeye takviye unsurlar gönderdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.