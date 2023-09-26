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Dünya

Lavrov, ABD'nin Suriye'de Fırat'ın doğusunda tahıl ve petrol kaçakçılığı yaptığını savundu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin "Fırat'ın doğusunda bir Kürt yarı devleti kurarak, Suriye petrolü ve tahılı kaçakçılığı yaptığını" iddia etti.

Ali Cura  | 26.09.2023 - Güncelleme : 26.09.2023
Lavrov, ABD'nin Suriye'de Fırat'ın doğusunda tahıl ve petrol kaçakçılığı yaptığını savundu

Moskova

Lavrov, Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar ile yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Filistin-İsrail sorunu hakkında değerlendirmelerde bulunan Lavrov, "Doğrudan Filistin-İsrail müzakerelerinin yeniden başlaması için çaba göstermeye devam edeceğiz. Mevcut Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını uygulamanın tek yolu budur." ifadelerini kullandı.

Lavrov, Filistin sorununu uluslararası yasal temelde çözülmeden tüm Orta Doğu'daki durumun uzun vadeli olarak iyileştirilmesinin zor olduğuna dikkati çekti.

Suriye meselesiyle ilgili Rusya'nın Türkiye ve İran ile Astana formatı çerçevesinde çalışmalar yürüttüğünü hatırlatan Lavrov, Batı'nın yaptırımları nedeniyle Suriye'nin ekonomisinde ciddi sorunların devam ettiğini ifade etti.

Fırat'ın doğusunda ABD'nin eylemlerinin de ekonomiyi olumsuz etkilediğine işaret eden Lavrov, "Fırat'ın doğusunda ABD esasen bir Kürt yarı devleti yaratarak Suriye petrolü ve Suriye tahılı kaçakçılığı yapıyor." diye konuştu.

"Batılılar 300 milyar dolarımızı çaldılar"

Lavrov, Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen'in, Rusya'ya yönelik yaptırımların Ruslara da zarar verdiğini ve Ukrayna'daki savaşın bedelini Rusların da ödemesi gerektiğine yönelik ifadelerine ilişkin bir soruya cevap verdi.

Finlandiya'nın tarafsızlık statüsünü "ayaklar altına alma" ve "ABD'nin hazırladığı Rusya karşıtı projeye katılma" hızına şaşırmadığını kaydeden Lavrov, Batı'nın yakın zamana kadar yaptırımların sivillere ciddi zarar vermemek için insani boyutlarını her zaman dikkate aldığını belirtiğini hatırlattı.

Lavrov, "Bu oldukça açık bir itiraftır. Şimdi Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen, görünüşe göre hala deneyimsiz bir diplomat, bu yaptırımların neden sıradan insanlara zarar vermek için getirildiğinden doğrudan bahsetti. Kendisinin söylediğine göre, böyle bir savaşın bedeli Rus halkına ödetilmelidir. Bu yüzden Rus vatandaşlarının hükümete karşı ayaklanmasını istiyor. Açıklama kesinlikle kaba." dedi.

Valtonen ile "parası çalınan ve yaptırım uygulanan Afganistan, Venezuela, Suriye halkına ödetilen bedel hakkında konuşmanın faydasız olacağını" değerlendiren Lavrov, "Batılı meslektaşlarımız Finlandiya ile birlikte bizden de 300 milyar dolar çaldılar. Görünüşe göre, bunu 'Rus vatandaşları da sorumluluklarını hissetsin' diye yapıyorlar. Şu ya da bu savaşın maliyeti hakkında konuşursak o zaman sadece yaptırımları değil, o zaman bombaladıkları, korku salmak ve terör ekmek için sivil nesneleri kasıtlı olarak yok ettikleri zaman, Afganistan ve Irak vatandaşlarının neler ödediklerini düşünebiliriz, düşünmeliyiz." açıklamasını yaptı.

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