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Dünya

Kuzey Kore, ABD ile nükleer müzakereleri sürdürmeyeceklerini açıkladı

Kuzey Kore, ABD ile nükleer silahsızlanma müzakerelerini sürdürme konusunda isteksiz olduğunu bildirdi.

Emre Aytekin   | 23.06.2021
Kuzey Kore, ABD ile nükleer müzakereleri sürdürmeyeceklerini açıkladı

Ankara

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Son Gwon, resmi haber ajansı KCNA'ya yaptığı açıklamada, "Müzakereler bir yana, ABD ile herhangi bir temas kurma olasılığını dahi düşünmüyoruz. Bu bizi bir yere götürmüyor, yalnızca kıymetli zamanımızı alıyor." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong da dün yaptığı açıklamada, müzakere beklentisinin ABD'yi hayal kırıklığına uğratacağını belirtmişti.

Kim, "Bir Kore atasözü der ki; bir rüyayı görmek değil yorumlamak önemlidir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Büyükelçi Ri, Kim'in açıklamasıyla "ABD'nin aceleci yargı, varsayım ve beklentilerini boşa çıkardığını" belirtti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, geçen hafta, ülkeyi yöneten Kore İşçi Partisinin kongresinde yetkililere ABD tarafıyla "hem diyalog hem de karşılaşmaya" hazır olunması çağrısında bulunmuştu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise Jong-un'un ifadelerini ABD ile müzakereler açısından "ilginç sinyal" olarak değerlendirmişti.

Kuzey Kore Özel Temsilcisi Sung Kim de Pyongyang yönetiminin nükleer programı ve durdurulan görüşmeler hakkında Güney Koreli ve Japon yetkililerle görüşmesinin ardından ABD'nin müzakere tekliflerine yakında Kuzey tarafından olumlu bir cevap almayı umduğunu söylemişti.

ABD ile Kuzey Kore arasındaki nükleer müzakereler

Eski ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanması konusunda mutabakata varmışlardı.

İki lider, 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'da bir kez daha görüşmüş ancak zirve, beklenenden hızlı ve anlaşmasız sona ermişti. Son olarak 30 Haziran 2019'da Kuzey ve Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede görüşen iki lider, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

İki ülke arasında Ekim 2019'da İsveç'te yapılan çalışma düzeyindeki toplantılar, Kuzey Korelilere göre, Amerikalılar "eski tutum ve tavırlarını" devam ettirdiğinden dolayı kesilmişti.

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