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Dünya

Kuveyt'ten, ABD'nin OPEC+ kararı nedeniyle suçladığı Suudi Arabistan'a destek

Kuveyt, ABD'nin OPEC+ grubunun petrol üretimini azaltma kararının ardından Suudi Arabistan'a yönelik olumsuz açıklamalarına ilişkin Riyad'la dayanışma içinde olduğunu bildirdi.

Muhammed Semiz   | 18.10.2022
Kuveyt'ten, ABD'nin OPEC+ kararı nedeniyle suçladığı Suudi Arabistan'a destek

İstanbul

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, OPEC+ grubunun petrol üretimini azaltma kararının küresel petrol piyasalarındaki arz ve talep dengesini korumak için ekonomik gerekçelerle alındığı belirtildi.

Açıklamada, "OPEC+ grubunun geçtiğimiz günlerde aldığı karar sonrasında yapılan açıklamalara ilişkin Kuveyt, kardeş Suudi Arabistan ile tam ve kapsamlı dayanışma içindedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Suudi Arabistan'ın bölgesel ve uluslararası sorunların çözümünde oynadığı rol ve petrol piyasalarını destekleyen tutumundan övgüyle söz edildi.

Fas, Mısır, Bahreyn, Filistin, Yemen, Umman, Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak'tan çeşitli düzeylerde yapılan açıklamalarda söz konusu ülkeler, OPEC+ kararları konusunda ABD'nin Suudi Arabistan'a karşı aldığı tavırda Riyad'ın yanında yer aldıklarını duyurmuştu.

Ne olmuştu?

OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 Ekim'de düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Bu karar üzerine Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, 11 Ekim'de ABD Başkanı Biden'ın, Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden gözden geçirdiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ise önceki gün Al Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD ile stratejik ilişkilere sahip olduğunu söylemiş ve ham petrol üretiminde azaltmaya giden OPEC+ kararlarının ekonomik sebeplerle alındığını ifade etmişti.

OPEC+ kararının siyasi olduğu ve Ukrayna-Rusya savaşında Rusya'ya destek anlamına geldiğine ilişkin yorumlar yapılmış ve örgütün en büyük ortağı Suudi Arabistan eleştirilerden en büyük payı almıştı.

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